Gausaus būrio žurnalistų akivaizdoje ant didžiosios scenos žengė konkurso dalyviai, jau antradienį kovosiantys dėl vietos didžiajame finale.
Į pustuštę areną visi atlikėjai žengė susikaupę ir pasiruošę repetuoti taip, lyg tai būtų tikrasis jų pasirodymas prieš milijonus žiūrovų visoje Europoje.
Įdomu tai, kad repeticijos metu visi dalyviai vilkėjo tuos pačius kostiumus, kuriuos žiūrovai išvys ir tiesioginės transliacijos metu.
Žurnalistus išvydusi latvė itin apsidžiaugė: negailėjo pagyrų Lietuvai
Tiesa, Lietuvos atstovo repeticija prasidėjo kiek neįprastai. Lion Ceccah pasirodymo pasiruošimas užtruko ilgiau nei įprastai – techninė komanda net kelias minutes darbavosi prie sudėtingos sceninės konstrukcijos ir atlikėjo kostiumo detalių.
Dainininkas jau buvo užlipęs ant scenos, tačiau netrukus turėjo nulipti atgal, kol prie jo įvaizdžio plušėjo maždaug dešimt žmonių. Daugiausia dėmesio pareikalavo išskirtinis apsiaustas ir sceninis pasiruošimas.
Kol arenoje buvo sprendžiami techniniai klausimai, renginio vedėjai improvizavo ir bendravo su publika, taip užpildydami netikėtai atsiradusią pauzę.
Po generalinės repeticijos Lion Ceccah atskleidė, kas iš tiesų nutiko scenoje, ir kodėl teko kelioms minutėms sustabdyti repeticiją.
LRT žurnalistui Ramūnui Zilniui ji iškart po repeticijos pasakojo, kad atsirado nesklandumų dėl scenoje naudojamos konstrukcijos.
„Įvedė ir nesusitvarkė su skulptūra. Truputėlį atsirado streso, nes ta skulptūra, kai aš lindau į ją, ji kaip ir užgriuvo ant manęs, bet suprantu… Geriau dabar, nei per tiesioginę (transliaciją – aut.past.).
Kai ją įnešė, mačiau, kad ji svirduliavo – ar ji nebuvo surinkta, ar nebuvo kažkas ištraukta, kas turėjo saugoti ją, kad būtų stabili. Nežinau, kas ten buvo, bet kažkaip dabar atrodo nesaugiai...
Streso gavau, bet šiaip šiandien viskas gal geriau man pačiam. Tvarkėmės garsą, tai man ausinėse tikrai geriau, bet iki tobulumo norėtųsi dar padirbėti“, – aiškino Lion Ceccah.
