Prasidėjus „Eurovizijos“ karštinei – G. Griniūtės ir D. Užkuraičio įžvalgos: įvertino Lietuvos šansus

Nuo gegužės 11 iki 15 d. 15.05 val. radijo klausytojai išgirs visas 35-ias „Eurovizijoje“ skambėsiančias dainas, sužinos apie jų kūrimo istorijas bei pačius atlikėjus.
„Šiemet konkurse matome daug ryškių pasirodymų, kuriuose integruoti ir klasikiniai instrumentai, pavyzdžiui – smuikas. Juokaujame su Dariumi, kad šie metai yra smuikų metai, nes smuikų suskaičiuosime nemažai. Kita vertus, riba tarp kokybės ir kičo yra labai plona, vieniems pasirodymams toks paįvairinimas padeda, kitiems – nebūtinai. Bet džiugu, kad šiemet dalyvių gretose matau ir girdžiu tikrai kokybiškų dainų ir labai profesionaliai pasiruošusių dainininkų“, – pastebi G. Griniūtė.
Kelis dešimtmečius „Euroviziją“ sekantis D. Užkuraitis pastebi, kad šiemet Lietuvai atstovaujančio Lion Ceccah pasirodymas „pakankamai įspūdingas ir geras, kad „prasimuštų“ į finalą. O ten jau kaip Dievas duos...“
Viena įžiebia „Eurovizijos“ ugnį: iškilminga turkio kilimo ceremonija
Specialios dainų konkursui skirtos laidos vedėjai G. Griniūtė ir D. Užkuraitis kaip ir kasmet ne tik patys dalinsis žiniomis apie atlikėjus, bet ir aptars „Eurovizijos“ užkulisius.
„Būtinai pasinaudosime galimybe laidose gyvai pabendrauti su Vienoje dirbančiais kolegomis. Tai leidžia kur kas geriau patirti konkurso atmosferą, nuotaikas, jausti konkurso pulsą, todėl šių pokalbių visada laukiame ir mes, ir klausytojai“ – pažymi D. Užkuraitis.
Susiję straipsniai
Laida „Eurovizijos“ savaitė“ – gegužės 11–15 d. 15.05 val. per LRT RADIJĄ, tiesiogiai su vaizdu portale LRT.lt, o laidos įrašai – LRT radiotekoje.
Pirmasis „Eurovizijos“ pusfinalis Vienoje skambės gegužės 12 d. 22 val., jame pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Ceccah. Antrasis pusfinalis laukia gegužės 14 d., o finalas – gegužės 16 d. 22 val. Konkurso pusfinalius ir finalą bus galima tiesiogiai išgirsti ir per LRT RADIJĄ.
Gerūta GriniūtėDarius Užkuraitisprognozės
Rodyti daugiau žymių