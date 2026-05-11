Repeticijos metu „Eurovizijos“ scenoje – ir daugiau nesklandumų: suklupo vienos šalies komandos narė Specialiai Lrytas, Viena

2026 m. gegužės 11 d. 19:56
Pirmadienį Vienoje „Wiener Stadthalle“ arenoje įvyko generalinė pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio repeticija, kurią galėjo stebėti tarptautinė žiniasklaida.
Nors daugelio dalyvių pasirodymai praėjo sklandžiai, neapsieita be nedidelių netikėtumų.
Štai Italijos atstovui konkurse Sal Da Vinci atliekant jausmingą baladę ant scenos vyko tikras šou.
Vienas iš pasirodymo elementų buvo į sceną žengusi nuotaka, kuri dainai pasiekus kulminaciją turėjo nusimesti ilgą sijoną.

Visgi, mergina užkliuvo ir nukrito. Nepaisant to, komanda susitvarkė be didelės įtampos ir toliau tęsė pasirodymą.
Primename, kad nedidelių nesklandumų turėjo ir Lietuvos atstovas Lion Ceccah.
Dainininko pasirodymo pasiruošimas užtruko ilgiau nei įprastai – techninė komanda net kelias minutes darbavosi prie sudėtingos sceninės konstrukcijos ir atlikėjo kostiumo detalių.
Tačiau ant scenos Lion Ceccah pasirodė nepriekaištingai – atliekant dainą jokių nesklandumų daugiau nebuvo.
