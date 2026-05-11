Nors daugelio dalyvių pasirodymai praėjo sklandžiai, neapsieita be nedidelių netikėtumų.
Štai Italijos atstovui konkurse Sal Da Vinci atliekant jausmingą baladę ant scenos vyko tikras šou.
Vienas iš pasirodymo elementų buvo į sceną žengusi nuotaka, kuri dainai pasiekus kulminaciją turėjo nusimesti ilgą sijoną.
Viena įžiebia „Eurovizijos“ ugnį: iškilminga turkio kilimo ceremonija
Visgi, mergina užkliuvo ir nukrito. Nepaisant to, komanda susitvarkė be didelės įtampos ir toliau tęsė pasirodymą.
Primename, kad nedidelių nesklandumų turėjo ir Lietuvos atstovas Lion Ceccah.
Dainininko pasirodymo pasiruošimas užtruko ilgiau nei įprastai – techninė komanda net kelias minutes darbavosi prie sudėtingos sceninės konstrukcijos ir atlikėjo kostiumo detalių.
Tačiau ant scenos Lion Ceccah pasirodė nepriekaištingai – atliekant dainą jokių nesklandumų daugiau nebuvo.
