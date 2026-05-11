Vienoje – neįprasta padėtis: iš „Eurovizinio“ kaimelio evakuoti žmonės Specialiai Lrytas, Viena

2026 m. gegužės 11 d. 20:12
Vos sekmadienį Vienoje atsidariusiam „Eurovizijos“ kaimelyje – nesklandumai. Pirmadienio popietę miestą užklupo stiprus lietus, dėl kurio teko pakoreguoti planus.
Paaiškėjo, kad vykdoma evakuacija ir atšaukiamas suplanuotas renginys.
Apie tai pranešė Eurodiena.lt žurnalistas Rytis.
Socialiniuose tinkluose jis aiškino, kad Vieną užklupus lietui, buvo pradėta evakuacija.

„Mus ką tik evakuavo iš eurovizinio kaimelio. Tai – dėl prasto oro. Artėja audra, programa atšaukta“, – aiškino jis.
Apie tai buvo pranešta ir teritorijoje esančiuose ekranuose.
„Deja, dėl artėjančio blogo oro fronto turime nutraukti programą ir evakuoti renginio vietą. Prašome ramiai, bet greitai palikti teritoriją.
Dėl jūsų pačių saugumo rekomenduojame laikytis atstumo nuo medžių. Prekeivių prašoma nedelsiant nutraukti prekybą ir pasirūpinti savo stendais.
Prašome griežtai laikytis apsaugos darbuotojų nurodymų“, – toks įspėjimas pasirodė švieslentėse.
