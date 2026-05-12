 „Despotin Fam“ skelbia didžiausią karjeros koncertą: „Pažadame, tokie patys namo negrįšite“.

Daugiau nei 15 metų scenoje atvedė į didžiausią žingsnį
Per visą savo karjerą „Despotin Fam“ išliko viena aktualiausių ir ryškiausių repo grupių Lietuvoje. Jie ne tik išsaugojo savo klausytojų ratą, bet ir nuolat auga, ieško naujų formų, nevengia nepatogių temų bei garsiai reiškia savo nuomonę.
Nuo mažų klubinių scenų iki didžiausių šalies erdvių – visa ši ilgametė patirtis natūraliai atvedė į koncertą „SEZONAS“. Vakaro grojaraštyje skambės muzika iš visų grupės etapų – nuo pirmųjų kūrinių iki naujausio albumo „Drugeliai“.
„Prieš pasitinkant 2027-uosius renkamės į platesnius vandenis, į erdvesnes patalpas ant Ozo kalno, tam, kad visi tilptume ir gerai atšvęstume mūsų daugiametį SEZONĄ“, – kviečia grupės narys Vitalijus Puzyriov-Vaiperis.
Pažada, kad tokie patys namo negrįšite
Svarbiu šio koncerto akcentu taps neseniai pristatytas albumas „Drugeliai“. Būtent šis kūrybine drąsa, emociniu intensyvumu ir brandžia laikysena pažymėtas darbas tapo tiltu į didžiausią grupės koncertinį projektą.
Pasak pačių atlikėjų, „Drugeliai“ pažymėjo naują kūrybinį sezoną, kuris gruodžio 10-ąją „Compensa“ koncertų salėje apjungs visus sėkmingus sezonus į vieną SEZONĄ. Ta proga grupė ruošia pilnavertę patirtį su scenografija, vaizdo ir garso sprendimais, ritualais, ceremonijomis bei netikėtais svečiais.
„Šio koncerto verta nepraleisti, nes jis atstos visas jūsų paieškas, tai bus lyg arbatos ceremonija, dekriminalizacijos apeigos, kaktusų „retrytas“ ir drugelių sezonas viename. Taip, kad sutaupote“, – juokais nejuokais intriguoja Justas Rudžianskas-Liežuvis.
Prie „Despotin Fam“ didžiausio karjeros šou kūrimo prisideda jų ilgamečiai scenos bendražygiai – scenografas Naurimas Michailiukas, vizualinių sprendimų kūrėjas Domas Verikas ir garso inžinierius Andrius Čaplikas. Prisijungs ir specialus „Big Bang Band“ bei būrys draugų muzikantų ir atlikėjų.
Visa komanda šiam įvykiui ruošiasi atsakingai, todėl darbus pradeda likus daugiau nei pusei metų iki koncerto: „Padarysime viską, kad klausytojai iš koncerto išeitų ne tokie patys, kaip atėjo. Pokytis bus neišvengiamas“, – priduria „Despotin Fam“ viena trečioji reperis Šmėkla.
Išankstinių bilietų prekyba – nuo gegužės 13 d. Bendra bilietų prekyba – nuo gegužės 14 d.