Nors netrūko ryškia atributika, blizgučiais, pasipuošusių gerbėjų, šiluma nelepinantis Vienos oras padarė savo: dauguma žmonių rinkosi apsirengę laisvalaikio drabužiais, o prie arenos daugybės spalvų nebuvo.
Pirmajame pusfinalyje 12-tas pasirodo ir Lietuvos atstovas konkurse Lion Ceccah su daina „Sólo Quiero Más“.
Naujienų portalo Lrytas kalbinti „Eurovizijos“ gerbėjai iš užsienio atskleidė, ne tik kam prognozuoja pergalę Vienoje, bet ir kaip vertina Lietuvos šansus.
Ne vienas sutiktas ryškus konkurso gerbėjas užtikrintai sutiko, jog šių metų Lietuvos pasirodymas – unikalus.
Iš Jungtinės Karalystės į Vieną atvykę konkurso gerbėjos sakė, kad šiais metais joms patinka Bulgarijos ir Kipro atstovės. O išgirdę Lietuvos vardą plačiai šypsojosi.
„Man jis patinka“, – sakė viena, o kita pridėjo, kad Lion Ceccah įvaizdis ją gąsdina.
„Man nepatinka veido dažnai, tačiau tikimės, kad jis dainuos finale“, – juokėsi ji.
Stebėti konkurso britės atvyko antrą kartą, o komplimentus žarstė praėjusių metų „Eurovizijos“ namais buvusiam Bazeliui.
„Bazelis padarė daugiau, Viena nepersistengė“, – šypsojosi jos.
Stebėti pirmojo pusfinalio rinkosi ir vietiniai. Nors konkursas Vienoje vyksta ne pirmą kartą, austrai „Eurovizijos“ gyvai stebės pirmą kartą.
„Šiandien palaikome graiką, tačiau lietuvis šį vakarą taps tikra staigmena. Esame tikri, kad jis pateks į finalą“, – šypsojosi jie.
Tuo tarpu jau penktą kartą „Euroviziją“ gyvai stebėsiantys Graikijos gerbėjai sakė, kad šis kartas konkurse – ypatingas.
„Po 20 metų esame kaip niekada arti pergalės. Jausmas ypatingas. O lietuvis – labai įspūdingas ir labai kitoks, jis išsiskirs“, – sakė graikai ir 3 iš 4 sutiko, jog Lion Ceccah varžysis finale.
Prie arenos sutikta suomė gyrė pirmąjį pusfinalį ir Lenkijos, Graikijos atstovus.
„Šiandien, kaip „Eurovizijos“ ekspertė visiems linkiu sėkmės. Palaikau visus ir noriu, kad būtų pozityvi, taiki atmosfera.
Iš Lietuvos turiu daug draugų, šį kartą jūsų šalies pasirodymas kitoks, netikėtas. Kalbėjau su Lion Ceccah ir klausiau, kaip jis naktį miega dėl viso sidabro, ar jam patogu su makiažu, o jis atsakė, kad tiesiog toks yra.
Buvo smagu, jis turi personažą, yra labai teatrališkas, kaip iš kino filmo.
Man taip pat patinka, kad jis kalba apie šių dienų aktualijas: dabar daug robotų, „ChatGPT“. Jo pasirodymas yra tai, ko reikia „Eurovizijai“, – sakė ji.