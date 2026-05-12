Iš viešbučio į „Wiener Stadthalle“ areną atlikėjas išvyko žinodamas – vakare jo laukia bene svarbiausios trys karjeros minutės – būtent per jas konkurso gerbėjus jis bandys užburti savo daina „Sólo Quiero Más“ ir perduoti ne vieną mėnesį transliuotą žinutę, jog reikia norėti daugiau.
Paskutinį kartą apšilti kojas prieš pusfinalį dainininkas galės jau netrukus, nes popiet įvyks trečioji, paskutinė generalinė repeticija. Į ją susirinks ir žiūrovai.
Į „Eurovizijos“ nuotykį išlydėtas Lion Ceccah – ramus ir užtikrintas: perdavė žinutę lietuviams
Prieš pat sėsdamas į nuotykį nugabensiantį autobusą, Lion Ceccah atrodė ramus ir užtikrintas.
Lion Ceccah ir Aurimas Galvelis prieš „Euroviziją“: žaidė, rinko ir vertino dainas
Dainininkas sakė, kad prieš pusfinalį jaudulio nejaučia, o naktį prieš pasirodymą miegojo labai gerai.
„Visą rytą skubėjau, reikia sulaukti vakaro. Vakare buvo labai geros nuotaikos, manau, ir šiandien bus tas pats“, – dalijosi atlikėjas.
Susiję straipsniai
Vakar generalinės repeticijos metu per Lion Ceccah pasirodymą buvo pastebėtas smulkus techninis nesklandumas.
„Aš to nemačiau, man pasakė. Be abejo, visos klaidos, kai stebi komisija, žiūrovai yra blogai, o kai klaidos ne iš mūsų – dar blogiau.
Vakar ant scenos jaučiausi labai gerai, to ir laukiau – gyvos publikos. Tačiau 3 minutės yra tiek laiko, ant įžengi ir nužengi, todėl pasimėgauti – stiprus žodis. Visgi, pajausti momentą tikrai pavyko“, – dalijosi jis.
Lion Ceccah pridėjo, kad dabar nelabai kišasi į techninius dalykus, tai sprendžia komanda.
„Apsaugant savo net nežiūriu pasirodymo. Nenoriu pamatyti ko nors per daug, pradėti galvoti. Nežinau, kaip buvo vakar, galiu pasakyti tik kaip jaučiausi. Tą ir laikysiu“, – sakė jis.
Paklaustas ar yra užtikrintas dėl šiandienos rezultato Lion Ceccah sakė, kad gyvenime niekada niekas nėra užtikrintas.
„Matysime vakare, tikiuosi geriausio“, – apibendrino jis.
Lion Ceccahpusfinalisišlydėtuvės
Rodyti daugiau žymių