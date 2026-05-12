Naujienų portalas Lrytas jau skelbė, kad pirmadienio popietę dainininkas repetavo prieš žurnalistus iš visos Europos ir Australijos. Prieš repeticiją užfiksuota nesklandumų.
Visgi, visiškai sklandžiai nepraėjo ir vakarinė repeticija. Nors pačio pasirodymo metu viskas skambėjo labai gerai, buvo techninių kliūčių.
Lion Ceccah pasirodymo metu yra momentas, kai vaizdas televizijos ekranuose nusidažo juodai balta spalva.
Visgi, per repeticiją ne viskas buvo taip, kaip numatyta. Vaizdas keitėsi iš spalvoto į nespalvotą.
Svarbu ir tai, kad šios repeticijos metu Lion Ceccah sulaukė pusės „eurovizinių“ balų, kuriuos skyrė komisija.
Generalinėje repeticijoje savo balus atiduoda muzikos profesionalai iš 35 konkurse dalyvaujančių šalių. Tarptautinės žiuri skiriami balai sudaro pusę pelnomų taškų pusfinalyje. Taigi nuo šio vakaro Lion Ceccah pasirodymo labai stipriai priklauso ar jis keliaus į finalą.
Primename, kad Lietuvos atstovo repeticija prasidėjo kiek neįprastai. Lion Ceccah pasirodymo pasiruošimas užtruko ilgiau nei įprastai – techninė komanda net kelias minutes darbavosi prie sudėtingos sceninės konstrukcijos ir atlikėjo kostiumo detalių.
Dainininkas jau buvo užlipęs ant scenos, tačiau netrukus turėjo nulipti atgal, kol prie jo įvaizdžio plušėjo maždaug dešimt žmonių. Daugiausia dėmesio pareikalavo išskirtinis apsiaustas ir sceninis pasiruošimas.
Kol arenoje buvo sprendžiami techniniai klausimai, renginio vedėjai improvizavo ir bendravo su publika, taip užpildydami netikėtai atsiradusią pauzę.
