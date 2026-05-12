Blizgučiai, ryškios spalvos, perukai, dažais puošti veidai ir vėliavos – tokį vaizdą galima matyti vos tik atsidūrus šalia vietos, kurioje jau visai netrukus paaiškės, kurios šalys keliauja į didįjį finalą.
Kol žiūrovai su nekantrumu laukia kvapą gniaužiančių pasirodymų, naujienų portalui Lrytas pavyko pakalbinti šalia arenos besibūriuojančius gerbėjus.
Tiesa, pavyko sutikti ir lietuvių, kuriuos atpažinti padėjo sidabro spalvos dažai ir trispalvės atributika.
Į „Eurovizijos" nuotykį išlydėtas Lion Ceccah – ramus ir užtikrintas: perdavė žinutę lietuviams
Jie ne tik atskleidė, ką mano apie šių metų „Euroviziją“, bet ir įvertino, kokius šansus, jų akimis, turi Lion Ceccah.
Iš Vilniaus į Vieną atvykę du lietuviai džiaugėsi galimybe pirmą kartą pamatyti „Euroviziją“ iš arti.
„Jaučiamės labai gerai, mums tai – pirma „Eurovizija. Aišku, oras nelepina, tai laukiame greičiau pakliūti į areną.
Bet esame nusiteikę labai gerai, manome, kad bus labai geras laikas. Palaikysime Lion Ceccah, kelis kitus pasirodymus, tai tikrai labai pakilios ir geros emocijos“, – kalbėjo jie.
Tiesa, oras, pasak lietuvių, visai nedžiugina – jiedu neslėpė, kad kelių valandų laukimas eilėje privertė kaip reikiant sušalti.
„Turime tik maikutes, tai kai sninga ledukais, šiek tiek šalta. Jau nusipirkome apsiaustus nuo lietaus“, – atviravo lietuvis.
Mergina tikino, kad šiais metais palaiko jai neįprastą pasirodymą.
„Šiemet labai palaikau italus. Man jo pasirodymas primena nostalgiją. Buvo tokia frazė išsakyta: „Taip blogai, kad net gerai“. Man atrodo, kad tokios nostalgijos ir reikia žmonėms“, – sakė ji.
Tuo tarpu vaikinas pripažino, kad palaiko Graikiją.
Galiausiai, paklausti, koks dalykas atvykus į Vieną juos labiausiai nustebino – maloniai ar ne – jiedu vienbalsiai atsakė, kad oras.
„Nemaloniai nustebino oras, o maloniai – eurovizinė kavinė ir eurovizinis miestelis“, – aiškino jie.
Stebėti pirmojo pusfinalio atvyko ir daugiau lietuvių. Prie arenos portalo Lrytas žurnalistės sutiko mamą ir dukrą, kurios neslėpė pakilių emocijų ir traukė akį pasipuošdamos lietuviška atributika.
„Nuotaikos puikios, laukiame eilėje... Aš pati gyvenu Vienoje, todėl man atrodė kaip nusikaltimas nedalyvauti. O mama atskrido iš Lietuvos“, – su šypsena veide pasakojo dukra.
Tuo tarpa mama pripažino, kad atvykimas į „Euroviziją“ buvo gimtadienio dovana jai.
„Mano mergaitės užaugintos su „Eurovizijos“ dvasia, mes visada žiūrėdavome. Laukėme 49 tramvajaus ir atvažiuoja diskoteka. Dukra sako: „Čia turbūt šiaip po miestą važinėja, pasirodo su muzika“. Pasirodo, dukros pajuokavo.
Laukia ir draugai, perduosiu jiems gerą nuotaiką, aš moku ištransliuoti“, – aiškino mama.
Paklaustos, kaip vertina šių metų Lietuvos pasirodymą, moterys tikino, kad stengiasi prisijaukinti visą „Euroviziją“.
„Bendram fone – labai kūrybingas pasirodymas“, – tarė mama.
„Labai išsiskiria“, – pridūrė dukra.