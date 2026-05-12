Kol visi su nekantrumu laukia kvapą gniaužiančių pasirodymų, naujienų portalo Lrytas žurnalistės žiniasklaidos centre turėjo galimybę pakalbinti kitų šalių žurnalistus, kurių čia – šimtai.
Lenkijos žurnalistai Lukas ir Maciejus sakė, kad pirmasis konkurso pusfinalis stipresnis, nei antrasis.
„Dainos labai stiprios, ypač pirmos keturios, jos labai galingos, pusfinalio pabaiga taip pat stipri – Lietuva, Lenkija. Dar nežinome, kas pateks į finalą.
Kalbant apie Lietuvą, manome, kad šansai – 50/50. Galbūt tai bus ta šalis, kuri patekus į finalą nustebins. Tikiuosi, kad žmonės priims ir jiems patiks Lietuvos pasirodymas.
Lion Ceccah balsas – labai stiprus. Gal pasirodymas ne visiems, žinau, kad jis turėjo problemų su įvaizdžio konstrukcija, tačiau jaučiant dainą ir tai, apie ką ji Lietuva turėtų būti finale“, – kalbėjo lenkai.
Lukas ir Maciejus prognozavo, kad pergalę konkurse galėtų iškovoti Suomija arba Graikija.
Tuo tarpu Graikijos žurnalistė Athanasia galvojo kitaip – ji sakė, kad pirmasis pusfinalis yra silpnesnis.
„Manau antrasis pusfinalis sudėtingesnis, ten daugiau gerų dainų. Štai Lietuvių pasirodymas labai meniškas, jį sunku atlikti gyvai, todėl kiekvieną jis prasideda šiek tiek vėliau.
Tačiau jei viskas pavyks pagal planą, bus puiku. Daina labai gera, pasirodymas taip pat. Manau, Lietuva pateks į finalą. Man jis patinka. Su sutikau Lion Ceccah ant turkio kilimo, jis labai malonus“, – sakė graikė.
Athanasia šypsojosi, jog tikisi Graikijos pergalės: „Labai mėgstu „Ferto“, o taip pat Italiją, Moldovą ir Daniją“.
Dar vienas graikas Spyrosas sakė, kad lietuvių daina keista, bet gerąja prasme.
„Daina labai ypatinga, tačiau tikiuosi graiko pergalės. Manau, kad tai nėra kliedesiai, turime nemažą šansą laimėti. Tikiuosi Graikija ir Lietuva susitiks finale“, – šypsojosi jis.
Natalie iš Švedijos tikino, kad jau turėjo galimybę pasikalbėti su lietuvių atstovu Lion Ceccah ant turkio kilimo.
Žurnalistė taip pat be jokių užuolankų pasakė, ką mano apie jo pasirodymą.
„Pasirodymas geras, bet nežinau, ar jam pasiseks pusfinalyje...“, – kalbėjo ji.
Natalie taip pat atskleidė, kad, jos akimis, šiais metais galėtų laimėti Suomija.
„Jeigu jie nelaimės, tada tikriausiai užims antrą vietą. Pirmą vietą gali užimti ir Graikija, bet jeigu reikėtų pasirinkti tik vieną, tai būtų Suomija“, – aiškino ji.
Tuo tarpu estų žurnalistė Getter teigė, kad matė tik trumpą ištrauką iš Lion Ceccah pasirodymo – kaip ir kitų šalių.
Moteris teigė, kad šiais metais ji nusprendė viską pamatyti pusfinalių metu, o ne prieš juos.
„Šiais metais taikau tokią praktiką ir nežiūriu pasirodymų prieš tikrąjį šou. Noriu pirmąjį įspūdį susidaryti žiniasklaidos centre. Dažniausiai apie dainas susidarau nuomonę namie, tačiau šį kartą noriu ją susidaryti kartu su kitais žmonėmis – juk mus vienija muzika“, – aiškino ji.
„Nors pilnų dainų neklausiau ir girdėjau tik trumpas ištraukas, manau, kad Suomija turi labai gerus šansus. Žinoma, tikiuosi, kad į finalą pateks ir Estija.
Na, o jūs, lietuviai, turite nudažytą vyrą, todėl vizualiai atrodo labai patraukliai ir įdomiai. Tikrai įsimintinas pasirodymas. Džiaugiuosi, kad jūs, remiantis prognozėmis, turėtumėte patekti į finalą“, – šyptelėjo estų žurnalistė.
