„Sólo quiero más“: „Eurovizijos“ sceną Vienoje sudrebino žadą atėmęs Lion Ceccah pasirodymas!

Šiemet dėl vietos didžiajame šeštadienio finale pirmajame pusfinalyje kaunasi 15 šalių atstovų, tarp jų – ir Lietuvai atstovaujantis atlikėjas Lion Ceccah su daina „Solo quiero mas“.
34-erių atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, į sceną žengia 12-uoju numeriu.
Kaip ir kasmet, spalvingas muzikos šou prie ekranų suburia ne tik ištikimiausius „Eurovizijos“ gerbėjus, bet ir smalsuolius, nekantraujančius išvysti įspūdingus pasirodymus, netikėčiausius sceninius sprendimus bei sužinoti, kam šiemet prognozuojama sėkmė konkurse.
Į „Eurovizijos“ nuotykį išlydėtas Lion Ceccah – ramus ir užtikrintas: perdavė žinutę lietuviams
Pirmajame pusfinalyje taip pat pasirodo Estijai atstovaujanti merginų grupė „Vanilla Ninja“ su kūriniu „Too Epic to Be True“ bei Lenkijos atstovė Alicja su daina „Pray“. Tuo metu Latvijos atstovė Atvara į sceną lips antrajame pusfinalyje, kuris vyks ketvirtadienį.
Iš pirmojo pusfinalio į finalą pateks dešimt šalių, o nugalėtojus lems tiek žiūrovų, tiek komisijų balsai.
