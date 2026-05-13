ŽmonėsMuzika

„Euroviziją“ stebėję lietuviai leipo juokais: LRT subtitrai tapo vakaro sensacija

2026 m. gegužės 13 d. 17:36
Lrytas.lt
Pirmąjį „Eurovizijos“ pusfinalį stebėję lietuviai socialiniuose tinkluose netruko pastebėti kurioziškos detalės – įsijungus subtitrus LRT portale, ekrane pasirodė sunkiai suvokiami sakiniai, internautams sukėlę tikrą juoko bangą.
Daugiau nuotraukų (25)
Žiūrovai ėmė dalintis užfiksuotais kadrais iš transliacijos, kuriuose automatiniai vertimai atrodė visiškai nesusiję nei su dainų tekstais, nei su pačia konkurso eiga. Kai kurie subtitrai skambėjo tarsi atsitiktinių žodžių kratinys.
Vieną tokių akimirkų socialiniuose tinkluose paviešino vartotoja Loreta, stebėjusi Kroatijos atstovų pasirodymą.
„Pagaliau įdomu žiūrėti „Euroviziją“. Tobuli subtitrai“, – juokavo ji.

Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį

Internautus ypač pralinksmino subtitruose pasirodę sakiniai: „Pavyzdys po senovei nei neisiu po dantys į galvas“, „Kirčiuoti marksistai?“, „Jau Butkevičių aru patinka“, „Jau ne tik girtuokliu vadinta“ ar „Ūsai, Lazdijų“.
Dar vienas žiūrovas dalijosi, kad kroatų pasirodymo metu subtitrai jam parodė frazę: „Džordana duok per rūką karvių.“
Susiję straipsniai
Po lietuvio pasirodymo „Eurovizijoje“ prabilo žinoma šalies dizainerė: „Viskas labai aišku“

Po lietuvio pasirodymo „Eurovizijoje“ prabilo žinoma šalies dizainerė: „Viskas labai aišku“

Iš Ukrainos atstovės „Eurovizijoje“ – pagyros Lion Ceccah: „Jis turi tikrai gerų šansų“

Iš Ukrainos atstovės „Eurovizijoje“ – pagyros Lion Ceccah: „Jis turi tikrai gerų šansų“

Po patekimo į „Eurovizijos“ finalą Lion Ceccah puolė į artimųjų glėbį: pasveikinti atvyko ir tėtis

Po patekimo į „Eurovizijos“ finalą Lion Ceccah puolė į artimųjų glėbį: pasveikinti atvyko ir tėtis

Kurioziški vertimai kaip reikiant prajuokino socialinių tinklų vartotojus.
„Seniai taip nesijuokiau. Iki ašarų“, – komentavo viena internautė.
„Mes vakar verkėm iš juoko, kai tie titrai pradėjo lysti“, – rašė kita.
Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į LRT prašydamas pakomentuoti situaciją.
Vis dėlto panašu, kad dalis žiūrovų buvo įsijungę automatinio vertimo funkciją, kuri realiu laiku vertė transliacijos garsą į lietuvių kalbą. Tokie subtitrai dažnai generuojami dirbtinio intelekto pagalba, todėl tiesioginių transliacijų metu gali pasitaikyti netikslumų ar visiškai nelogiškų frazių.
titraiLRT tarybaEurovizija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.