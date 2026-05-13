„Euroviziją“ stebėję lietuviai leipo juokais: LRT subtitrai tapo vakaro sensacija

Žiūrovai ėmė dalintis užfiksuotais kadrais iš transliacijos, kuriuose automatiniai vertimai atrodė visiškai nesusiję nei su dainų tekstais, nei su pačia konkurso eiga. Kai kurie subtitrai skambėjo tarsi atsitiktinių žodžių kratinys.
Vieną tokių akimirkų socialiniuose tinkluose paviešino vartotoja Loreta, stebėjusi Kroatijos atstovų pasirodymą.
„Pagaliau įdomu žiūrėti „Euroviziją“. Tobuli subtitrai“, – juokavo ji.
Internautus ypač pralinksmino subtitruose pasirodę sakiniai: „Pavyzdys po senovei nei neisiu po dantys į galvas“, „Kirčiuoti marksistai?“, „Jau Butkevičių aru patinka“, „Jau ne tik girtuokliu vadinta“ ar „Ūsai, Lazdijų“.
Dar vienas žiūrovas dalijosi, kad kroatų pasirodymo metu subtitrai jam parodė frazę: „Džordana duok per rūką karvių.“
Kurioziški vertimai kaip reikiant prajuokino socialinių tinklų vartotojus.
„Seniai taip nesijuokiau. Iki ašarų“, – komentavo viena internautė.
„Mes vakar verkėm iš juoko, kai tie titrai pradėjo lysti“, – rašė kita.
Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į LRT prašydamas pakomentuoti situaciją.
Vis dėlto panašu, kad dalis žiūrovų buvo įsijungę automatinio vertimo funkciją, kuri realiu laiku vertė transliacijos garsą į lietuvių kalbą. Tokie subtitrai dažnai generuojami dirbtinio intelekto pagalba, todėl tiesioginių transliacijų metu gali pasitaikyti netikslumų ar visiškai nelogiškų frazių.