„Eurovizijos“ ekspertas, žurnalistas Justas Buivydas sidabrinį Lietuvos berniuką palaikė „Wiener Stadthalle“ arenoje.
Po paskelbtų rezultatų nepraėjus nei parai, naujienų portalui Lrytas jis papasakojo, ne tik tai, ko stebėdami pusfinalio nematė televizijos žiūrovai, bet ir užsiminė apie tai, ką Lietuvai gali keisti antras pusfinalis.
„Šis pusfinalis buvo ramesnis nei praėjusiais metais, kol Lietuvos skelbiant balsus nenukišo iki 9 vietos. Bendras įspūdis toks – pasirodymai geri, bent jau didžioji dalis. Man tikrai buvo smagu, nebuvo tokių, kur labai kankinčiausi.
Žvilgsnis į „Euroviziją" iš eksperto pusės – ko nematė žiūrovai ir ką Lietuvai gali keisti antrasis pusfinalis
Netikėtumas – vienas. Visi su kuo bendravau taip pat lažybininkai atspėjo 9 šalis, kurios pateks į finalą. Ta 10, kurios neatspėjo ir buvo už visų spėlionių ribų. Visi ginčijosi, kas pateks į finalą – Juodkalnija, Portugalija, o galiausiai turime Belgiją.
Man liūdna dėl Portugalijos, esu tokios muzikos gerbėjas, ypač po trankios pradžios. Suprantu, kad daug kam tai galėjo būti nuobodu, tačiau man – atokvėpis“, – kalbėjo Justas.
Kiekvienais metais į „Eurovizijos“ sceną lipa ne tik konkurso dalyviai – surengiamas ir šou, kur pasirodo kiti artistai, o kartais – buvę konkurso dalyviai.
„Atidarymas, šou buvo silpnokas, vedėjai – silpnoki, matytas cirkas, kaip ir nieko, Austrija – Australija idėja super, bet išpildymas, nežinau...“, – pridėjo „Eurodiena.lt“ redaktorius.
Tiesa, pasirodymą Vienoje viešintis J. Buivydas stebėjo ne taip, kaip dauguma žurnalistų. Šou jis stebėjo gyvai. „Eurovizijos“ ekspertas atviravo, kad konkurso metu pasitaikė nesklandumas, kurio per televiziją parodyta nebuvo.
„Per Izraelio pasirodymą, kiek toliau nuo mūsų, keli protestuotojai išsitraukė švilpukus, pradėjo tam ratui labai garsiai švilpti. Jie nusiėmė dalį savo viršutinių rūbų, ten buvo parašyta „Išlaisvinkite Palestiną“.
Taip jie švilpė per Izraelį, Vokietiją, Belgiją, Lietuvą ir San Mariną. Per pastarąjį, dėl trukdymo kitiems žiūrėti pusfinalį, per didelio triukšmo, jie buvo iš arenos išvesti.
Bendrai, kalbant apie Izraelio klausimą, arenoje buvo matyti kelios Palestinos vėliavos, bet daug daugiau Izraelio, kurio fanai savo šalį palaiko labai garsiai.
Atmosfera „Eurovizijoje“ visada puiki, kasmet važiuoju, kaip žurnalistas, bet norisi nueiti ir į gyvus šou. Žurnalistai repeticijas mato be žiūrovų. Pamatyti konkursą su žiūrovų energija – dar kitokia patirtis, tai – labai smagu“, – dalijosi J. Buivydas.
Prognozėmis aktyviai besidomintis „Eurovizijos“ ekspertas įvertino ir kaip Lietuvos šansus gali paveikti jau netrukus vyksiantis antrasis konkurso pusfinalis.
„Ten yra viena daina, kuri savo meniškumu yra šiek tiek į Lietuvos pusę tai – Čekija. Atlikėjo vokalas ir pasirodymas įspūdingi. Antrame pusfinalyje yra ir kitų ryškių favoritų tai – Danija, Prancūzija ir Australija.
Tačiau jos visos turi ir minusų. Australija – labai kokybiška, tikra „eurovizinė“ daina. Tai ir jos pliusas, ir minusas. Atlikėja – fantastiška.
Danija turi labai stiprią dainą, stiprų atlikėją, bet dalis „Eurovizijos“ žiūrovų nemėgsta, o pastaraisiais metais ir draudžiama – seksualumas. Žmonės už tuos pasirodymus nebalsuoja, tinkliukai netinka.
O Prancūzija – jie pamatė, kaip pernai ir užpernai yra laimima „Eurovizija“: opera, žanrų maišymas ir t.t. ir padarė tą patį. Norėčiau tikėti, kad trečius metus iš eilės tas pats nelaimės“, – „Eurodiena.lt“ redaktorius.
