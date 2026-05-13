Gausaus būrio užsienio žurnalistų akivaizdoje ant didžiosios scenos lipo 18 konkurso dalyvių, kurie jau ketvirtadienį varžysis dėl vietos didžiajame finale.
Į pustuštę areną visi atlikėjai žengė susikaupę ir pasiruošę repetuoti taip, lyg tai būtų tikrasis jų pasirodymas prieš visą Europą.
Repeticijos metu visi jie vilkėjo tuos pačius kostiumus, kuriuos žiūrovai išvys ir tiesioginės transliacijos metu, naudoti identiški sceniniai efektai, todėl pasirodymai kaustė salėje sėdėjusių žurnalistų dėmesį.
Patekęs į „Eurovizijos" finalą Lion Ceccah pasidalijo užplūdusiais jausmais: „Padarėme istoriją"
Tiesa, repeticija neapsiėjo ir be nesklandumų. Daugiausiai dėmesio sulaukė Austrijos atstovo pasirodymas – dėl sudėtingos sceninės konstrukcijos pasiruošimas užtruko gerokai ilgiau nei kitų šalių. Komanda prie scenos sprendimų darbavosi ilgą laiką, todėl repeticijos eiga trumpam buvo sustojusi ne pagal planą. Kiek vėliau lygiai tas pats nutiko ir Australijai.
Nesklandumų kilo ir Ukrainos pasirodymo metu. Scenoje naudojamos iš lubų nusileidžiančios dekoracijos nesuveikė taip, kaip buvo numatyta – viena jų pilnai neišsiskleidė, o kita laiku nenusileido ant scenos grindų.
Antrajame pusfinalyje savo pasirodymus surengė atlikėjai iš Bulgarijos, Azerbaidžano, Rumunijos, Liuksemburgo, Čekijos, Armėnijos, Šveicarijos, Kipro, Latvijos, Danijos, Australijos, Ukrainos, Albanijos, Maltos ir Norvegijos.
Nors Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Austrijos atstovai taip pat pasirodė repeticijoje, šios šalys automatiškai patenka į finalą ir dėl vietos jame nesivaržo.
Tiesioginę antrojo pusfinalio transliaciją žiūrovai galės stebėti jau gegužės 14 dieną, ketvirtadienį, 22 valandą Lietuvos laiku.
