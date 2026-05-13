„Eurovizijos“ tiesioginiame eteryje Švedijos atstovė patyrė nesėkmę

Atlikėja Vienos scenoje atliko energingą kūrinį „My System“. Pasirodymo pradžioje ji vilkėjo juodą blizgančią kaukę, dengusią apatinę veido dalį. Tačiau pasirodymui įsibėgėjus ir pasikeitus apšvietimui, žiūrovai išvydo, kad kaukės nebeliko – Felicia scenoje jau dainavo su dideliais akiniais.
Nors atlikėja tęsė pasirodymą tarsi nieko nebūtų nutikę, BBC komentatoriai Angela Scanlon ir Rylanas Clarkas atskleidė, kad tai nebuvo suplanuota pasirodymo dalis.
„Čia šioks toks garderobo nesklandumas su tais akiniais, ar ne? Ji pametė kaukę – repeticijose to tikrai nematėme“, – tiesioginio eterio metu komentavo A. Scanlon.
Tuo metu R. Clarkas juokaudamas pridūrė: „Bent jau dabar žinome, kad ji turi burną! Nebuvau tikras, ar turi.“
Nepaisant netikėto incidento, žiūrovai socialiniuose tinkluose liko sužavėti Švedijos pasirodymu. Vienas „X“ vartotojas rašė: „Manau, kad Norvegija yra mano favoritė, bet Švedijos pasirodymas buvo kažkas ypatingo. Koks hitas!“
Kitas gerbėjas komentavo: „Švedija buvo beprotiškai gera – tikrai pateks į finalą“, o dar vienas pasirodymą pavadino „grynu šokių muzikos hitu“.
„Švedija yra tikra „Eurovizijos“ karalienė ir karalius viename – jie į konkursą visada žiūri labai rimtai“, – rašė dar vienas konkurso gerbėjas.
Šių metų konkursas vyksta Vienoje po to, kai pernai triumfavo 24-erių atlikėjas JJ su daina „Wasted Love“.
Švedija pateko į finalą, kuris vyks ateinantį šeštadienį.