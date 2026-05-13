Į didįjį „Eurovizijos“ finalą patekęs Lion Ceccah davė pirmąjį interviu: „Padarėme istoriją“

Panašu, kad daina „Sólo Quiero Más“ sužavėjo Europą – būtent ją dar kartą išgirsime finale, kuris įvyks gegužės 16 d.
Regis, patekti į finalą nesukliudė ir repeticijų metu pirmadienį patirti netikėtumai, kai dėl sudėtingos konstrukcijos scenoje teko padaryti ilgesnę nei įprastai pauzę.
Po įspūdingo pusfinalio Lion Ceccah su žurnalistais pasidalijo, kokie jausmai užplūdo sužinojus, kad pavyks dar kartą lipti į sceną.
Prie „Eurovizijos“ arenos – būrys Lietuvos gerbėjų: nuliūdino tik vienas dalykas
Kalbėdamas Lion Ceccah neslėpė emocijų ir be galo džiaugėsi savo pasirodymu.
„Esu žiauriai pavargęs, džiaugiuosi visa komanda. Padarėme istoriją – pirmas toks pasirodymas iš Lietuvos ir pasaulis mato. Seniai turėjau tiek emocijų, o pastaruoju metu aš jų neturiu“, – kalbėjo Lion Ceccah.
Susiję straipsniai
Atlikėjas pridūrė, kad šis vakaras jam suteikė neįkainojamas emocijas, kurių jis ilgai troško.
„Yra labai daug faktorių – tu nori gerai padaryti pasirodymą, gerai padainuoti, išgirsti žiūrovus. Iš tiesų, visa tai buvo.
Aš pajutau tą, ką norėjau – tą momentą, dėl kurio kiekvienas artistas grįžta po labai daug nesėkmių vis tiek į tą pačią sceną“, – šyptelėjo atlikėjas.
Svarbų žingsnį link pergalės žengęs Lion Ceccah taip pat atskleidė, kaip ketina atšvęsti šį didelį pasiekimą.
„Gersim vyną ir tekilą“, – su šypsena veide tarė Lion Ceccah.
Dainininkas neslėpė, kad visą šį vakarą jautė didžiulį palaikymą. Tiesa, jis džiaugėsi, kad palaikymo žodžių sulaukė ne tik iš gerbėjų, bet ir kitų konkurso dalyvių.
„Man labai patiko, kad mus palaikė šių metų favoritės. Suomija ir Graikija už mus taip stovėjo, labai faina, visi mato, kad mes esame išskirtiniai. Ir pagaliau, kiek galima?“,– kalbėjo jis.
Galiausiai Lion Ceccah pasidalijo mintimis, ką mano apie bendrus rezultatus, ir dėl kurios šalies jam šiek tiek gaila.
„Man atrodo, kad pateko visos šalys, kurios turėjo patekti. Šiek tiek gaila dėl Juodkalnijos, nes geras vaibas buvo, bet yra, kaip yra – ne visi gali eiti toliau“, – mintimis dalijosi Lion Ceccah.