Naujienų portalas Lrytas turėjo išskirtinę galimybę pasikalbėti su Ukrainos atstove Leléka, kuri žengia su daina „Ridnym“.
Atlikėja ne tik atskleidė, ką jai reiškia ši unikali patirtis, bet ir išdavė tai, kaip vertina šių metų Lietuvos atstovą Lion Ceccah.
Pokalbio metu Leléka neslėpė, kad galimybė dalyvauti „Eurovizijoje“ ir atstovauti savo šaliai jai yra neįkainojama patirtis.
Ukrainos atstovė – apie lietuvių palaikymą ir Lion Ceccah pasirodymą: atsakė, ką mano
„Man didelė garbė, bet tuo pačiu – ir didelė atsakomybė. Tai taip pat yra galimybė parodyti Ukrainos kultūros grožį per savo balsą, muziką, meną“, – šyptelėjo Leléka.
Atlikėja žengia tvirtą žingsnį už savo šalį, o didžiausia atrama, pasak jos, yra didžiulis ukrainiečių palaikymas.
Pokalbiu metu atlikėja padėkojo visiems savo šalies gyventojams, kurių dėka ji jaučiasi kaip niekad tvirtai.
„Aš jus myliu“, – emocingai tarė dainininkė.
Paklausta, su kokiais dalyviais, kada nors pasirodžiusiais „Eurovizijoje“, ji norėtų sukurti bendrą dainą, atlikėja nė nedvejodama paminėjo Portugalijai 2017 m. atstovavusį Salvadorą Sobralį.
„Aš jį labai myliu... Jo kūryba tarsi gryna, gryna muzika su daugybe jausmų, su daug nuoširdumo, su niuansais, kai nebandai kažko parodyti, šokiruoti žmonių ar padaryti įspūdį, tiesiog bandai būti kuo nuoširdesnis“, – dėstė Leléka.
Dar vienas dalyvis dalyvis, turintis ypatingą vietą atlikėjos širdyje, yra Andrijus Danilko, geriau žinomas kaip „Verka Serduchka“.
„Ši daina mane verčia jaustis gerai, net jei esu labai prislėgta. Man tiesiog reikia įjungti šią dainą ir tada viskas pradeda spindėti“, – šyptelėjo ji.
Atlikėja neslėpė, kad pergalė 70-ojoje „Eurovizijoje“ jai reikštų labai daug.
„Mus visus sieja ne tik muzika, bet ir bendros humanistinės vertybės. Man pergalė reikštų labai daug ir suteiktų vilties ne tik man, bet ir kitiems žmonėms“, – pasakojo Ukrainos atstovė.
Galiausiai Leléka išdavė ir tai, kaip vertina šių metų Lietuvos atstovo Lion Ceccah pasirodymą.
„Manau, kad jis turi tikrai gerų šansų. Aš pati labai myliu meną, o jo daina ir pasirodymas man yra tarsi meno performansas.
Mano pirmosios studijos buvo vaidyba, o jo pasirodymas turi teatro atmosferą ir gilią reikšmę, tad man tai labai patinka“, – su šypsena veide sakė atlikėja.