Išplitęs vaizdo įrašas atskleidė, ko nematė „Eurovizijos“ žiūrovai: dėmesio centre – suomės sijonas

2026 m. gegužės 13 d. 14:29
Vienoje pagaliau vyksta taip laukta melomanų šventė. „Eurovizijos“ gerbėjai pagaliau galėjo išvysti pirmąjį pusfinalį, kuris padovanojo ir keletą staigmenų.
Paaiškėjo, kad į finalą pateko dešimt šalių. 
Tai – Lietuva, Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija.
Suomiai su daina „Liekinheitin“ Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas surengė įspūdingą šou, tačiau prie televizijos ekranų žiūrovai neišvydo to, ką galėjo pamatyti pasirodymą stebėjusieji arenoje.
Instagrame išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Lindai griežiant smuiku, jos sijoną, stengdamasis, kad nepamatytų kiti, laikė darbuotojas.
Matyti, kad jis susitvarkyti su drabužiu padeda ir jai bėgant į kitą scenos vietą. Visas pasirodymas atrodė gana įtemptas ir sudėliotas iki pačių smulkiausių detalių.
Tūkstančiai laukė šios akimirkos: Lietuva pateko į „Eurovizijos" finalą!

Po Lietuvos sėkmės „Eurovizijoje" – BBC verdiktas: rėžė be užuolankų

Ko neišvydo TV žiūrovai: per „Eurovizijos" pusfinalį į salę skubėjo policija

