Išplitęs vaizdo įrašas atskleidė, ko nematė „Eurovizijos“ žiūrovai: dėmesio centre – suomės sijonas

Paaiškėjo, kad į finalą pateko dešimt šalių.
Tai – Lietuva, Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija.
Suomiai su daina „Liekinheitin“ Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas surengė įspūdingą šou, tačiau prie televizijos ekranų žiūrovai neišvydo to, ką galėjo pamatyti pasirodymą stebėjusieji arenoje.
Instagrame išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Lindai griežiant smuiku, jos sijoną, stengdamasis, kad nepamatytų kiti, laikė darbuotojas.
Matyti, kad jis susitvarkyti su drabužiu padeda ir jai bėgant į kitą scenos vietą. Visas pasirodymas atrodė gana įtemptas ir sudėliotas iki pačių smulkiausių detalių.
Susiję straipsniai