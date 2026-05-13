Ko neišvydo TV žiūrovai: per „Eurovizijos“ pusfinalį į salę skubėjo policija

Tiesioginės transliacijos metu Izraelio atstovo pasirodymą lydėjo protesto šūksniai, o situacijai suvaldyti prireikė ir apsaugos bei policijos pareigūnų įsikišimo.
Antradienio vakarą Austrijos sostinėje vykusiame pirmajame konkurso pusfinalyje dėl vietos didžiajame finale varžėsi 15 šalių atstovų.
Vis dėlto dalis dėmesio krypo ne tik į pasirodymus scenoje.
Patekęs į „Eurovizijos" finalą Lion Ceccah pasidalijo užplūdusiais jausmais: „Padarėme istoriją"
Izraelio atstovui Noam Bettan pradėjus atlikti konkursinę dainą „Michelle“, arenoje pasigirdo švilpimas bei protesto šūksniai.
Žiūrovai skandavo „Stop the genocide“ („Sustabdykite genocidą“), o socialiniuose tinkluose netrukus pradėjo plisti vaizdo įrašai iš arenos.
Juose matyti, kaip dalį protestuotojų iš salės išveda apsaugos darbuotojai ir policijos pareigūnai.
Vėliau Europos transliuotojų sąjunga (EBU) ir Austrijos nacionalinis transliuotojas ORF bendrame komentare patvirtino, kad iš arenos buvo pašalinti trys asmenys.
Teigiama, kad vienas jų prieš Izraelio pasirodymą garsiai skandavo „Stop the genocide“, o šie žodžiai buvo girdimi ir tiesioginės transliacijos metu.
Po incidento internete pasipylė reakcijos. Dalis socialinių tinklų vartotojų ironizavo, kad šių metų „Eurovizija“ vis labiau primena politinių protestų areną, o ne muzikos konkursą.