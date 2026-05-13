 Legendinė grupė „Kastaneda“ paskelbė netikėtą žinią.

„Sombrero“, „Myliu“, „Vakar vakare“, „Truputį laimės“, „Kelyje Vilnius – Kaunas“, „Mūsų fiestos“, „Pavasaris viską pakeis“, „Vasarą įsimylėjau“, „Nesiparink“, „Laikas“, „Viskas ko reikia“ ir daugybė kitų kūrinių vienam vakarui vėl sugrąžins publiką į laikus, kai „Kastaneda“ buvo viena mylimiausių vakarėlių grupių Lietuvoje.
Grupė žada ne tik nostalgiją, bet ir įspūdingą šou, didžiausią metų vakarėlį su gyvu skambesiu, netikėtais duetais, moderniais garso bei vaizdo sprendimais ir emocijomis, kurios kadaise lydėjo kone kiekvieną jų koncertą. Grupė susikūrė 2002-aisiais ir žaibiškai išpopuliarėjo su daina „Vakar vakare“. Tuo metu duetą sudarė atlikėjai Lukas Pačkauskas ir Romanas Njejelovas-Kipishas, o 2006-aisiais pastarąjį pakeitė Donatas Baumila.
Sugrįžimas po ilgos pertraukos patiems grupės nariams kelia daug emocijų – nuo nostalgijos iki malonaus jaudulio. Abu atlikėjai pripažįsta, kad nors iki koncerto dar liko laiko, mintys jau sukasi apie būsimą vakarą.
„Viskas atrodo taip neįtikėtina, bet noro – kaip niekada daug. Grįžta prisiminimai, visos koncertinės kelionės, minios žmonių, euforija koncertuojant kiekviename Lietuvos kampelyje. Tas laikas buvo nuostabus – mes gyvenome svajonėje. Ir visa tai sugrįš vienam vieninteliam vakarui“, – sako Donatas Baumila.
„Jausmai labai įdomūs ir jų tikrai daug, žinant, kad tai bus didžiulis pasirodymas po daugelio metų. Yra jaudulys, džiaugsmas, net truputį baimės, tačiau šio vakaro mes ypatingai laukiam ir nuoširdžiai kviečiame visus“, – sako Lukas Pačkauskas.
Grupės nariai neslepia, kad „Kastaneda“ jiems buvo ne paprastas muzikinis projektas, o ypatingai svarbus gyvenimo etapas. „Prieš daug metų scena buvo mūsų gyvenimo dalis – į ją lipdavome itin dažnai. Minios žmonių mūsų jau nebestebindavo, tačiau adrenalinas visuomet šokdavo į aukštumas. Buvo labai geras jausmas“, – prisimena L. Pačkauskas.
Donatas atskleidžia, kad scena ir muzika jam buvo svajonė dar nuo paauglystės, o prisijungimas prie „Kastanedos“ tapo vienu svarbiausių gyvenimo įvykių.
„Dar būdamas paauglys mokykloje svajodavau apie sceną. Kai pirmą kartą pamačiau Luką Sporto rūmų scenoje, buvau gal dešimtoje klasėje, draugams pasakiau: „Va, su šituo biču norėčiau koncertuoti.“ Maždaug po aštuonerių metų tapau „Kastanedos“ dalimi ir tai buvo svajonės išsipildymas. Kiekviena minutė studijoje, filmavime, ant scenos ar kelyje į koncertą buvo nepaprasta“, – prisimena D. Baumila.
Pasak atlikėjų, būsimas koncertas neapsiribos vien nostalgija ar senų hitų atlikimu. „Žalgirio“ arenoje ruošiamas šou, kuriame netrūks netikėtumų, specialiai šiam vakarui ruošiamų vizualinių sprendimų ir kviestinių svečių.
„Galvoje labai daug minčių ir planų, tačiau aišku viena – norime, kad tai būtų vakaras, kurio žmonės ilgai nepamirš. „Kastaneda“ moka tai daryti – buvo laikai, kai tuo gyvenome, ir tie laikai sugrįžta“, – sako L. Pačkauskas.
„Geriausios mūsų dainos gyvai, šilčiausios emocijos, šokėjai, garso ir vaizdo efektai, netikėčiausi duetai – visa tai susilies į vieną nepamirštamą šou, gyvenimo koncertą, kurio dalimi taps kiekvienas esantis Žalgirio arenoje“, – sako D. Baumila.
Nors aktyvi grupės veikla sustojo prieš daugelį metų, „Kastanedos“ kūryba iki šiol išlieka populiari tarp klausytojų, o senieji hitai šiandien atrandami ir naujos kartos. Socialiniuose tinkluose bei muzikos platformose vis dažniau pasirodo naujos grupės kūrinių interpretacijos ir remix’ai.
„Tikrai džiugu girdėti, kad žmonės prisimena, klauso, netgi perdarinėja kūrinius į šiuolaikinį skambesį turinčius šokių hitus. Kūrėme pirmiausia sau. Muzika, tekstai – tai apie mus, tuo gyvenome, patys klausėme, šokome, ir, tikriausiai, daugybei žmonių tai buvo ir iki šiol yra artima“, – sako D. Baumila. Koncertą organizuoja muzikinių projektų agentūra „Pepper Live“.