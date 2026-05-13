Paaiškėjo, kurioje finalo dalyje pasirodys Lietuva: Lion Ceccah ištraukė geidžiamą variantą

Antradienio vakarą paaiškėjus pirmiesiems dešimčiai finalistų, emocijos dar nesibaigė.
Naktį iš antradienio į trečiadienį oficialiuose Eurovizijos dainų konkursas 2026 socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota finalistų burtų traukimo ceremonija.
Jos metu paaiškėjo, kurioje finalo dalyje pasirodys kiekviena šalis.
Vienus Lion Ceccah pasirodymas žavi, kitus gąsdina: pasirodymą laiko vienu unikaliausių
Lion Ceccah ištraukė itin palankų variantą – Lietuvos pasirodymas nuskambės antroje finalo dalyje. Būtent ši finalo dalis tarp atlikėjų dažnai laikoma geidžiamiausia, nes žiūrovai pasirodymus mato arčiau balsavimo pradžios.
Primename, kad pirmajame pusfinalyje kelialapius į finalą taip pat iškovojo Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Tą vakarą scenoje pasirodė ir automatiškai finale dalyvaujančios Vokietija bei Italija.
Antrasis Eurovizijos dainų konkursas 2026 pusfinalis vyks gegužės 14 dieną, o didysis finalas – gegužės 16-ąją.
