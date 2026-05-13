Paaiškėjo, kurioje finalo dalyje pasirodys Lietuva: Lion Ceccah ištraukė geidžiamą variantą

2026 m. gegužės 13 d. 07:33
Lrytas.lt
Po įspūdingo pasirodymo pirmajame Eurovizijos dainų konkursas 2026 pusfinalyje Lietuvos atstovas Lion Ceccah sulaukė dar vienos geros žinios – paaiškėjo, kurioje finalo dalyje skambės jo konkursinė daina „Sólo quiero más“.
Antradienio vakarą paaiškėjus pirmiesiems dešimčiai finalistų, emocijos dar nesibaigė.
Naktį iš antradienio į trečiadienį oficialiuose Eurovizijos dainų konkursas 2026 socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota finalistų burtų traukimo ceremonija.
Jos metu paaiškėjo, kurioje finalo dalyje pasirodys kiekviena šalis.

Lion Ceccah ištraukė itin palankų variantą – Lietuvos pasirodymas nuskambės antroje finalo dalyje. Būtent ši finalo dalis tarp atlikėjų dažnai laikoma geidžiamiausia, nes žiūrovai pasirodymus mato arčiau balsavimo pradžios.
Primename, kad pirmajame pusfinalyje kelialapius į finalą taip pat iškovojo Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Tą vakarą scenoje pasirodė ir automatiškai finale dalyvaujančios Vokietija bei Italija.
Antrasis Eurovizijos dainų konkursas 2026 pusfinalis vyks gegužės 14 dieną, o didysis finalas – gegužės 16-ąją.
