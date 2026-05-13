Po „Eurovizijos“ subtitrų fiasko – LRT reakcija: paaiškino, kas nutiko

Po internautų reakcijų naujienų portalas Lrytas kreipėsi į LRT prašydamas pakomentuoti situaciją.
LRT paaiškino, kad tiesiogines LRT televizijos transliacijas portale LRT.lt ir LRT programėlėje galima stebėti su dirbtinio intelekto generuojamais subtitrais.
Pasak nacionalinio transliuotojo, tai yra pasirenkama funkcija – žiūrovai subtitrus gali bet kada įjungti arba išjungti, taip pat pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.
Anot LRT, automatiniai subtitrai šiuo metu labiausiai pritaikyti aktualijų ir informacinėms laidoms, pavyzdžiui, žinių transliacijoms.
„Dėl aiškesnės kalbos struktūros ir neutralesnio garsinio fono jų tikslumas paprastai būna didesnis. Subtitrai padeda užtikrinti didesnį turinio prieinamumą žmonėms, turintiems klausos sutrikimų, bei žiūrovams, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji“, – Lrytas situaciją komentavo LRT viešųjų ryšių skyriaus vadovė Augustė Mikulėnaitė.
Vis dėlto nacionalinis transliuotojas pripažino, kad sudėtingesnių tiesioginių renginių metu, tokių kaip koncertai ar tarptautiniai muzikos renginiai, subtitrai gali būti mažiau tikslūs.
„Dėl muzikos, aplinkos garso bei kelių kalbų naudojimo subtitrai ne visuomet perteikia turinį be netikslumų“, – teigiama komentare.
LRT taip pat pridūrė atkreipsiantys dėmesį į žiūrovų pastabas dėl subtitrų kokybės tokio pobūdžio transliacijose.
„Ši technologija nuolat tobulinama, todėl tikime, kad ateityje subtitrų kokybė ir tikslumas dar gerės“, – nurodė nacionalinis transliuotojas.