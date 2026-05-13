Po lietuvio pasirodymo „Eurovizijoje“ prabilo žinoma šalies dizainerė: „Viskas labai aišku“

„Man patiko – žiūrėjau ir sirgau už Lion Ceccah. Aš vertinau ir kaip eurovizinį pasirodymą, atstovavimą Lietuvai, ir kaip meno kūrinį.
Man šis atlikėjas – pilnai išpildytas. Ir vokaliai, nors jauduliukas jautėsi – bet man tai atrodo natūralu, ir vizualiai. Aš jokių priekaištų neturiu, noriu pasirodymu pasidžiaugti“, – trečiadienį naujienų portalui VE.lt sakė A. Zinčiukaitė.
Antradienį Lion Ceccah pirmajame pusfinalyje atliko dainą „Sólo Quiero Más“, įvairių vertinimų viešojoje erdvėje sulaukė ne tik pats kūrinys, bet ir atlikėjo kostiumas, kiti sceniniai sprendimai.
A. Zinčiukaitė sako, kad pasirodymas turi labai aiškią žinutę, nors ją kiekvienas gali vertinti ir suprasti subjektyviai.
„Laikausi nuomonės, kad kūrinys – daina, reginys – turi už save kalbėti. O jeigu jam reikia daug aiškinimo, vadinasi, kažkas negerai.
Šiuo atveju man žinutė buvo aiški, bet ji turi labai plačią interpretacijos skalę – kiekvienas gali savaip aiškinti“, – kalbėjo žinoma dizainerė, sukūrusi daugybę sceninių kostiumų.
Jos teigimu, vertinant dainos tekstą, vaizdą ekrane ir scenos sprendimus, pasirodyme galima įžvelgti statišką, sukaustytą žmogų, jo išsilaisvinimą, ieškojimą: „Man atrodo, kad viskas ten labai aišku – kaip juoda ant balto ar juoda ant sidabro.“
Menininkė neatmetė galimybės, kad kūrinys gali būti suprastas kitaip.
„Visada galima žvelgti giliau ir kiekvienas subjektyviai gali atrasti visokių atspalvių“, – sakė A. Zinčiukaitė.
Austrijos sostinėje Vienoje vykstančio „Eurovizijos“ konkurso finale Lion Ceccah pasirodys šeštadienį.