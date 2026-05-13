Po Lietuvos pasirodymo „Eurovizijoje“ prabilęs Stano žodžių į vatą nevyniojo

Trečiadienio vakarą socialiniuose tinkluose jis pasidalijo nuotrauka, kurioje pozavo sidabro spalvos dažais nusidažęs veidą, o šalia pateikė ir išsamų savo vertinimą.
„Jau gavau grasinimų, kad jei nebus mano nuomonės, tai laukia pasekmės. Jei yra kas nors, kam pasižiūrėjus į šią foto neaišku, apie ką bus kalba, galite nusibausti. Taigi – pasirodymas labai stiprus!
Dažnai nutinka, kad Lietuvoje atlikėjas atrodo stipriai. Nacionalinės atrankos finale spinduliuoja pasitikėjimu ir ryžtu, o didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje subliūkšta, išnyksta ir ištirpsta. Dabar taip nenutiko!
Pusfinalio pasirodymas ženkliai stipresnis už nacionalinę atranką. Nauji šou elementai, nerealus grimas, aukščiausios kokybės „paveiksliukas“. Apšvietimas kadre toks, lyg žiūrėtum meninį filmą.
Kaip žiauriai beskambėtų, bet mums pusfinalyje visada svarbu ne vien tai, kaip gerai pasirodys mūsų atlikėjas, o kaip blogai pasirodys kiti. Kiti šį kartą nepavedė. Pusfinalis silpnas.
Ar tiesa, kad Lion Ceccah neužtikrintai dainuoja? Yra tiesos – jis nėra stiprus vokalistas, todėl šou yra pirmame plane. Bet ar tikrai kam nors tai svarbu ir ar tikrai daug kas tai girdi?
Primenu, kad kažkada „Euroviziją“ laimėjo duetas iš Azerbaidžano, o duetas varė pro šalį akivaizdžiai. Mūsiškio netikslumai tikrai nežymūs. Jei jau Stano jums yra geras dainininkas, tai nekarksėkit ant Lion Ceccah.
Kokios prognozės? Afigenos!“ – rašė jis.
Primename, kad Lion Ceccah su kūriniu „Sólo Quiero Más“ sėkmingai pateko į didįjį „Eurovizijos“ finalą, kuris vyks šeštadienį Vienoje.