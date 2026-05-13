Po Lietuvos sėkmės „Eurovizijoje“ – BBC verdiktas: rėžė be užuolankų

Lietuvai užsitikrinus vietą finale, socialiniuose tinkluose ir užsienio žiniasklaidoje netruko pasirodyti pirmųjų reakcijų į mūsų šalies pasirodymą.
Tarp jų – ir britų nacionalinio transliuotojo BBC komentaras, kuriame Lietuvos atstovui skirta tiek pagyrų, tiek kritiškų pastebėjimų.
BBC muzikos apžvalgininkai teigiamai įvertino scenoje sukurtą atmosferą, išskirtinį vizualinį sprendimą bei pasirodymo estetiką.
Vis dėlto kai kuriems komentatoriams pasirodymo idėja pasirodė pernelyg intensyvi ir kiek perkrauta simboliais.
Patekęs į „Eurovizijos“ finalą Lion Ceccah pasidalijo užplūdusiais jausmais: „Padarėme istoriją“
„Mirtimi nuo užsikimšusių porų rizikuoja Lietuvos atstovas Lion Ceccah, kuris atlieka kūrinį „Sólo Quiero Más“ („Aš tiesiog noriu daugiau“), nuo galvos iki kojų pasidabinęs sidabriniais dažais.
Daina atliekama net šešiomis kalbomis, o jos pagrindinė tema – sparčiai augantis dirbtinio intelekto vaidmuo mūsų gyvenime ir tai, kaip žmonės, vis labiau juo pasikliaudami, pamažu tolsta nuo realybės“, – rašoma BBC publikacijoje.
Apžvalgininkas taip pat atkreipė dėmesį į scenoje kuriamą dramą, kuri jiems pasirodė kiek perspausta.
„Nuo „ChatGPT“ iki „ChatGP-Free“ – visa ši žmogaus ir mašinos kovos interpretacija man pasirodė kiek perspausta ir pernelyg dramatiška“, – komentavo BBC muzikos korespondentas.
