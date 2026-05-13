Prieš koncertus Lietuvoje Chrisas Normanas puolė tikrinti „Vikipediją“: sutrikdė vienas žodis

„Klaipida ar Klaipėda? Tiesą sakant, pats nebuvau tikras“, – juokiasi atlikėjas. „Teko tikrinti „Vikipedijoje“. Dabar jau žinau – Klaipėda.“
Šis epizodas – tik viena detalė iš artėjančio jo sugrįžimo į Lietuvą, tačiau pats Normanas sako, kad šįkart svarbiausia visai ne geografija.
„Šis turas man kitoks. Tai ne tik koncertai. Tai mano gyvenimas – sudėtas į dainas“, – sako jis.
Į Lietuvą koncertuoti atvyksiantis Ch. Normanas suglumo: atsakymo ieškojo net „Vikipedijoje"
„Kai kurios dainos grąžina viską – net tai, ką buvai pamiršęs“
Po daugiau nei 50 metų scenoje Chrisas Normanas pirmą kartą ryžosi projektui, kurį pats vadina asmeniškiausiu karjeroje.
„Sulaukęs 75-erių pradedi galvoti kitaip. Ne apie tai, kas bus, o apie tai, kas jau buvo“, – atvirai kalba jis. „Ir supranti, kad muzika visą laiką buvo šalia.“
Naujasis albumas ir turas „Lifelines“ – tai ne hitų rinkinys, o emocinė kelionė.
„Kai kurios dainos akimirksniu sugrąžina prisiminimus – vietas, žmones, net jausmus, kurių, manei, jau nebeliko“, – sako Normanas. „Kartais net pačiam būna netikėta, kiek visko sugrįžta.“
„Nenoriu būti tik nostalgija“
Nors koncertuose skambės legendiniai kūriniai – „Midnight Lady“, „Stumblin’ In“, „Living Next Door to Alice“, pats atlikėjas pabrėžia, kad nenori būti tik praeities simboliu.
„Lengva gyventi iš senų hitų. Bet man to neužtenka“, – sako jis. „Nenoriu būti tik nostalgija. Noriu, kad žmonės kažką pajustų čia ir dabar.“ Būtent todėl koncertuose skambės ir naujos „Lifelines“ dainos. „Tai dainos iš mano gyvenimo – tos, kurios mane formavo. Tai ne apie praeitį. Tai apie viską kartu.“
„Be publikos visa tai neturi prasmės“
Legendinis roko veteranas Chrisas Normanas neslepia – svarbiausia jam vis dar išlieka ryšys su klausytojais.
„Gali turėti geriausias dainas, bet jei nėra žmonių – nėra nieko“, – sako jis. „Muzika gyva tik tada, kai ja daliniesi.“ Ir būtent dėl to, pasak atlikėjo, kiekvienas koncertas vis dar yra ypatingas. „Kiekvieną vakarą viskas vyksta iš naujo. Ir tai vis dar jaudina.“
Sugrįžimas, kuris bus daugiau nei koncertas
Jau paskelbta, kad gruodžio 4, 7 ir 9 dienomis Chrisas Normanas surengs koncertus Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Tačiau pats atlikėjas sako – tai nebus įprasti pasirodymai.
„Nenoriu, kad žmonės tiesiog paklausytų ir išeitų“, – sako jis. „Noriu, kad jie išeitų su jausmu.“
Chrisas Normanas – vienas atpažįstamiausių Europos balsų, kurio karjera tęsiasi daugiau nei penkis dešimtmečius. Nuo „Smokie“ laikų iki solinės karjeros jis pardavė milijonus įrašų, o jo dainos iki šiol skamba visame pasaulyje.
Gruodį Lietuvoje jo laukia ne tik scena, bet ir publika, kuri su šia muzika užaugo. O jis pats jau žino vieną dalyką tiksliai: „Klaipėda“, – su šypsena pakartoja jis.
Koncertų datos: 2026 m. gruodžio 4 d. – Vilnius, gruodžio 7 d. – Klaipėda, gruodžio 9 d. – Šiauliai. Bilietus platina: bilietai.lt ir kakava.lt
