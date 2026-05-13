Užsienio „Eurovizijos“ fanai tarė žodį: pasakė, ką iš tiesų mano apie Lietuvos pasirodymą

Dalis internautų negalėjo atsigėrėti Lietuvos pasirodymo vizualika bei atmosfera scenoje.
„Wow, Lietuva buvo tokia įspūdinga, o vaizdai – nuostabūs“, – rašė vienas gerbėjas.
Kitas internautas Lietuvos pasirodymą pavadino vienu stipriausių šių metų konkurse.
„Atvirai, Lietuva yra šedevras“, – komentavo jis.
Ne vienas žiūrovas džiaugėsi, kad Lietuva pateko į finalą.
„Džiaugiuosi, kad jis pateko!“, – rašė vienas „Eurovizijos“ gerbėjų.
Tiesa, netrūko ir kritikos. Dalis žiūrovų atkreipė dėmesį į tai, kad atlikėjas pusfinalio metu jautė jaudulį, o kai kuriems užkliuvo vokalas.
„Jam dar reikėtų padirbėti ties dainos pabaiga, nes ji buvo gana prasta, bet apskritai pasirodymas buvo geras“, – komentavo vienas internautas.
„Jo dainavimas nebuvo geras“, – rašė kitas.
„Kaip Lietuva pateko į finalą?! Gyvas pasirodymas buvo gana siaubingas“, – piktinosi dar vienas žiūrovas.
Vis dėlto nemažai gerbėjų stojo ginti Lietuvos atstovo ir tikino, kad būtent emocija bei sceninis sprendimas padėjo išsiskirti iš kitų šalių.
„Nebuvo taip baisu. Labai mažai atlikėjų visos dainos metu išlaiko idealią tonaciją. Taip, Lion pusfinalio pabaigoje šiek tiek nuslydo nuo tono, bet „Eurovizijoje“ tai gana įprasta“, – komentavo viena gerbėja.
Kiti taip pat svarstė, kad pasirodymui įtakos galėjo turėti ir jaudulys.
„Jo daina yra viena geriausių šiemet. Taip, šiandien jis šiek tiek nervinosi, bet tikrai nusipelnė patekti į finalą“, – rašė vienas internautas.
Primename, kad Lion Ceccah su kūriniu „Sólo Quiero Más“ sėkmingai pateko į didįjį „Eurovizijos“ finalą, kuris vyks šeštadienį Vienoje.