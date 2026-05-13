Vaidas Baumila rėžė apie pirmą „Eurovizijos“ pusfinalį: „Negaliu klausyti to mėšlo“

LNK laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ V. Baumila prakalbo ir per pirmojo pusfinalio transliaciją socialiniuose tinkluose išsakytą mintį, kad save gerbiantis atlikėjas nenorėtų dalyvauti tokiame konkurse.
„Pamatę tai, ką pamatėme, tai nei vienam neturėtų kilti idėjų apie dalyvavimą, nes man panašu, kad mūsų muzikos kokybės lygis ir atlikėjų profesionalumas yra daug didesnis nei tas konkursas gali parodyti. Aš pats tikrai nenorėčiau dalyvauti tarp viso to šroto, kuris buvo vakar“, – LNK laidoje kalbėjo atlikėjas.
Vis dėlto, pasak jo, Lietuvos atstovas bendrame kontekste išsiskyrė itin stipriai.
Žvilgsnis į „Euroviziją“ iš eksperto pusės – ko nematė žiūrovai ir ką Lietuvai gali keisti antrasis pusfinalis
„Vienintelis, kuris patiko, yra lietuvis ir be jokių lindimų savam, be nacionalizmo ir patriotizmo, nors, žinoma, jis yra, bet be išpūsto pompastiško patriotizmo jausmo, lietuvis tikrai išsiskyrė savo profesionalumu, idėja, žinute, tuo, ką jis jautė muzikoje. Mes lietuviai esame saugūs. Tikrai, ką vakar pamačiau, su savo idėja tikrai esame skoningi ir protingi“, – sakė V. Baumila.
Kalbėdamas apie Lion Ceccah vokalą pusfinalio metu, atlikėjas priminė, kad komisijai skirtas pasirodymas buvo vertinamas dar prieš tiesioginę transliaciją.
Susiję straipsniai
„Tomo pasirodymas buvo vertinamas vakarą prieš pusfinalį. Kaip jis pasirodė vakarą prieš, aš negirdėjau, jūs negirdėjote, tik tie komisijos nariai, kurie slapta balsavo, girdėjo. Tai, ką pamatėme vakar, aišku, buvo žmogiškasis faktorius – kažkas kažkur paslysta, kažkas neįvyksta, ta netobulybė ir yra tikro, žmogiško klaidos faktoriaus dalis“, – svarstė jis.
Tiesa, nepaisant kritikos konkursui, V. Baumila išskyrė ir dar kelis pasirodymus.
„Portugalijos ir Lenkijos numeriai buvo stiprūs. Jei tokių pasirodymų būtų daugiau, aš atsiimčiau savo žodžius, kad save gerbiantis atlikėjas neturėtų ten važiuoti“, – sakė atlikėjas.
Vis dėlto bendros „Eurovizijos“ tendencijos jo nežavi.
„Kol kas, ką aš matau, „Eurovizija“ vis žemyn ir žemyn – tai darosi lėlių, robotukų teatras. Slaviški skambesiai, ta rusiška čestuškinė muzika... šrotų šrotas“, – rėžė jis.
Pokalbio pabaigoje V. Baumila dar kartą pagyrė Lietuvos atstovą ir išreiškė viltį dėl gero rezultato finale.
„Ačiū visoms galybėms, kad mes neprarandame skonio, o Lion Ceccah turi gerą dainą. Panašu, kad jis yra vakarietiškas mūsų vėliavnešys“, – sakė atlikėjas.