Nors „Wiener Stadthalle“ arena, kurioje vyksta konkursas, talpina kiek daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų, prie televizorių ekranų šį dainų konkursą stebi milijonai gerbėjų.
Visi jie su nekantrumu laukia, kol sužinos, kas gi prisijungs prie pirmojo pusfinalio metu į finalą patekusių dalyvių.
Į sceną šį vakarą žengia 15 dalyvių iš: Bulgarijos, Azerbaidžano, Rumunijos, Liuksemburgo, Čekijos, Armėnijos, Šveicarijos, Kipro, Latvijos, Danijos, Australijos, Ukrainos, Albanijos, Maltos, Norvegijos.
Patekęs į „Eurovizijos“ finalą Lion Ceccah pasidalijo užplūdusiais jausmais: „Padarėme istoriją“
Tuo tarpu Prancūzija, Austrija ir Jungtinė Karalystė, priklausančios vadinamajam „didžiajam penketui“ arba šaliai-šeimininkei, jau turi garantuotas vietas finale.
Kiekvienas pasirodymas – lemiamas, o įtampa tarp dalyvių ir gerbėjų, regis, auga su kiekviena minute.
Tiesa, lietuviai jau gali pasidžiaugti dideliu pasiekimu – bilietą į lemiamą kovą iškovojo ir Lion Ceccah, kurio pasirodymas nepaliko abejingų.
Primename, kad šių metų konkurso vedėjų vaidmuo patikėtas dviem charizmatiškoms asmenybėms – televizijos laidų vedėjai, dainininkei ir dizainerei Victoriai Swarovski bei aktoriui ir laidų vedėjui Michaeliui Ostrowskiui.
