ŽmonėsMuzika

„Eurovizijos“ intriga auga – prasideda antras pusfinalis: kas iškovos dar 10 vietų finale? Specialiai Lrytas, Viena

2026 m. gegužės 14 d. 21:58
Gegužės 14-osios vakaras milijonams muzikos gerbėjų visame pasaulyje – išties ypatingas. Austrijos sostinėje Vienoje prasidėjo antrasis „Eurovizijos“ pusfinalis, kurio metu paaiškės, kas keliauja į jau šeštadienį įvyksiantį dainų konkurso finalą.
Daugiau nuotraukų (83)
Nors „Wiener Stadthalle“ arena, kurioje vyksta konkursas, talpina kiek daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų, prie televizorių ekranų šį dainų konkursą stebi milijonai gerbėjų.
Visi jie su nekantrumu laukia, kol sužinos, kas gi prisijungs prie pirmojo pusfinalio metu į finalą patekusių dalyvių.
Į sceną šį vakarą žengia 15 dalyvių iš: Bulgarijos, Azerbaidžano, Rumunijos, Liuksemburgo, Čekijos, Armėnijos, Šveicarijos, Kipro, Latvijos, Danijos, Australijos, Ukrainos, Albanijos, Maltos, Norvegijos.

Patekęs į „Eurovizijos“ finalą Lion Ceccah pasidalijo užplūdusiais jausmais: „Padarėme istoriją“

Tuo tarpu Prancūzija, Austrija ir Jungtinė Karalystė, priklausančios vadinamajam „didžiajam penketui“ arba šaliai-šeimininkei, jau turi garantuotas vietas finale.
Kiekvienas pasirodymas – lemiamas, o įtampa tarp dalyvių ir gerbėjų, regis, auga su kiekviena minute.
Susiję straipsniai
„Eurovizijos“ metu – netylantys protestai Vienoje: kaip ši įtampa iš tiesų paveikė renginį?

„Eurovizijos“ metu – netylantys protestai Vienoje: kaip ši įtampa iš tiesų paveikė renginį?

„Eurovizijos“ užkulisiuose – skandalas: po vienos šalies replikų pratrūko kroatės

„Eurovizijos“ užkulisiuose – skandalas: po vienos šalies replikų pratrūko kroatės

„Eurovizijos“ klube – išskirtinis Lion Ceccah šou: pakerėjo gerbėjus iš viso pasaulio

„Eurovizijos“ klube – išskirtinis Lion Ceccah šou: pakerėjo gerbėjus iš viso pasaulio

Tiesa, lietuviai jau gali pasidžiaugti dideliu pasiekimu – bilietą į lemiamą kovą iškovojo ir Lion Ceccah, kurio pasirodymas nepaliko abejingų.
Primename, kad šių metų konkurso vedėjų vaidmuo patikėtas dviem charizmatiškoms asmenybėms – televizijos laidų vedėjai, dainininkei ir dizainerei Victoriai Swarovski bei aktoriui ir laidų vedėjui Michaeliui Ostrowskiui.
Kviečiame sekti naujausią informaciją iš tiesioginės antrojo pusfinalio transliacijos su portalu Lrytas:
 
pusfinalisdainų konkursasAustrija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.