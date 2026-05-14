„Eurovizijos“ klube – išskirtinis Lion Ceccah šou: pakerėjo gerbėjus iš viso pasaulio

2026 m. gegužės 14 d. 10:46
Lrytas.lt
Įsibėgėjus „Eurovizijos“ savaitei Vienoje, Lietuvos atstovas Lion Ceccah ir toliau mėgaujasi gerbėjų dėmesiu.
Po sėkmingo pasirodymo pirmajame konkurso pusfinalyje atlikėjas trečiadienio vakarą surengė dar vieną energingą šou.
Šįkart dainininkas pasirodė viename iš populiarių „Eurovizijos“ vakarėlių klubų, kuriame netrūko muzikos, šokių ir konkurso gerbėjų iš įvairių šalių.
Į sceną žengęs Lion Ceccah publiką nustebino kiek kitokiu skambesiu – atliko šokių muzikos ritmams pritaikytą savo kūrinio „Sólo Quiero Más“ versiją.

Nors remiksas viešai pristatytas dar prieš kelias dienas, gyvai Vienoje jis nuskambėjo viename pirmųjų vakarėlių.
Susirinkusieji į pasirodymą reagavo itin audringai – salėje netrūko šokių ir ovacijų.
Primename, kad Lion Ceccah didžiajame „Eurovizijos“ finale pasirodys jau šį šeštadienį, 22 val. Lietuvos laiku.
