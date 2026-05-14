„Eurovizijos“ klube – išskirtinis Lion Ceccah šou: pakerėjo gerbėjus iš viso pasaulio

Po sėkmingo pasirodymo pirmajame konkurso pusfinalyje atlikėjas trečiadienio vakarą surengė dar vieną energingą šou.
Šįkart dainininkas pasirodė viename iš populiarių „Eurovizijos“ vakarėlių klubų, kuriame netrūko muzikos, šokių ir konkurso gerbėjų iš įvairių šalių.
Į sceną žengęs Lion Ceccah publiką nustebino kiek kitokiu skambesiu – atliko šokių muzikos ritmams pritaikytą savo kūrinio „Sólo Quiero Más“ versiją.
„Sólo Quiero Más“ suskambo dar garsiau: „Eurovizijos“ klube užfiksavo audringą Lion Ceccah pasirodymą
Nors remiksas viešai pristatytas dar prieš kelias dienas, gyvai Vienoje jis nuskambėjo viename pirmųjų vakarėlių.
Susirinkusieji į pasirodymą reagavo itin audringai – salėje netrūko šokių ir ovacijų.
Susiję straipsniai
Ar Austrijoje tikrai brangiau nei Lietuvoje? Sužinokite, kiek atsieina pramogos ir apsipirkimas „Eurovizijos“ mieste
Primename, kad Lion Ceccah didžiajame „Eurovizijos“ finale pasirodys jau šį šeštadienį, 22 val. Lietuvos laiku.