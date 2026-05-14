„Eurovizijos“ metu – netylantys protestai Vienoje: kaip ši įtampa iš tiesų paveikė renginį?

Nors mieste atrodo ganėtinai ramu, kai kuriose vietose buvo galima pamatyti Palestinos vėliavų ir plakatų su įvairiais šūkiais.
„Jokios muzikos egzekucijoms. Jokių blizgučių ant kraujo praliejimo“, – tokius ir panašius užrašus buvo galima matyti gatvėse.
Dar antradienį gatvėse susirinkę protestuotojai šūkavo, demonstravo plakatus ir taip boikotavo konkursą dėl leidimo jame dalyvauti Izraeliui, nepaisant besitęsiančio konflikto su Palestina.
Patekęs į „Eurovizijos“ finalą Lion Ceccah pasidalijo užplūdusiais jausmais: „Padarėme istoriją“
Baiminasi, kad taip gali nutikti ir prieš antrąjį pusfinalį, kuris įvyks ketvirtadienį, ypač dėl to, kad Izraelis pateko į didįjį finalą.
Vis dėlto, panašu, kad protesto aidai nesutrukdė sklandžiai dainų konkurso eigai – mieste atrodo ganėtinai ramu.
Gatvės kiekvieną dieną saugomos pareigūnų, o tam, kad būtų galima patekti į areną, vyksta griežta žiūrovų patikra.
Tiesa, verta paminėti, kad šiais metais ji vykdoma itin griežtai, nors neaišku, ar tą galėjo lemti vykstantys protestai.
Patikrą vykdantys darbuotojai akylai stebi visus patenkančius į areną, kruopščiai atliekamas daiktų patikrinimas.
Taip pat daugybei žiūrovų, einančių per patikrą, tenka būti „apčiupinėtiems“ – darbuotojai itin atidžiai patikrina kūną.
Nors protestų nebuvo išvengta, situacija atrodo puikiai kontroliuojama ir stipriai nepaveikianti dainų konkurso sklandumo.
Primename, kad pirmojo pusfinalio tiesioginės transliacijos metu Izraelio atstovo pasirodymą lydėjo protesto šūksniai, o situacijai suvaldyti prireikė ir apsaugos bei policijos pareigūnų įsikišimo.
Izraelio atstovui Noam Bettan pradėjus atlikti konkursinę dainą „Michelle“, arenoje pasigirdo švilpimas bei protesto šūksniai.
Žiūrovai skandavo „Stop the genocide“ („Sustabdykite genocidą“), o socialiniuose tinkluose netrukus pradėjo plisti vaizdo įrašai iš arenos.
Juose matyti, kaip dalį protestuotojų iš salės išveda apsaugos darbuotojai ir policijos pareigūnai.
Vėliau Europos transliuotojų sąjunga (EBU) ir Austrijos nacionalinis transliuotojas ORF bendrame komentare patvirtino, kad iš arenos buvo pašalinti trys asmenys.
Po incidento internete pasipylė reakcijos. Dalis socialinių tinklų vartotojų ironizavo, kad šių metų „Eurovizija“ vis labiau primena politinių protestų areną, o ne muzikos konkursą.