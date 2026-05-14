„Eurovizijos“ užkulisiuose – skandalas: po vienos šalies replikų pratrūko kroatės

Antradienio vakarą KAN savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka iš Kroatijos pasirodymo, kurioje matėsi grupės narių veidus puošiantys tradiciniai simboliai. Prie įrašo buvo pridėta pašaipi pastaba apie esą „perlenktą lazdą su hena tatuiruotėmis“.
Po nuotrauka transliuotojas taip pat užsiminė, kad toks stilistinis sprendimas jiems pasirodė pernelyg išraiškingas.
Vis dėlto, kaip pažymi eurodiena.lt, šie simboliai nėra atsitiktinė įvaizdžio detalė. Ant atlikėjų veidų matomos tatuiruotės vadinamos „sicanje“ – tai istorinę ir religinę reikšmę turintys ženklai, kilę iš Kroatijos bei Bosnijos ir Hercegovinos regionų.
Žvilgsnis į „Euroviziją“ iš eksperto pusės – ko nematė žiūrovai ir ką Lietuvai gali keisti antrasis pusfinalis
Istoriškai tokias tatuiruotes naudojo krikščionės moterys, siekdamos apsisaugoti nuo persekiojimo, pagrobimų ar priverstinio atvertimo į islamą. Būtent šią sudėtingą moterų istoriją bei jų išgyvenimus „Lelek“ ir siekia perteikti savo pasirodymu „Eurovizijoje“.
Į viešojoje erdvėje išplitusį komentarą netrukus sureagavo ir pačios atlikėjos.
Susiję straipsniai
Ar Austrijoje tikrai brangiau nei Lietuvoje? Sužinokite, kiek atsieina pramogos ir apsipirkimas „Eurovizijos“ mieste
„Esame susirūpinusios dėl Izraelio transliuotojo KAN komentarų, kuriuose buvo tyčiojamasi iš mūsų kultūros ir engiamų katalikių moterų aukos“, – viešame pareiškime teigė grupė.
Atlikėjos taip pat pabrėžė, kad jas ypač nuvylė empatijos stoka moterų skausmui ir istorinei patirčiai.
Kaip skelbia eurodiena.lt, vėliau tiek KAN įrašas, tiek pačių „Lelek“ komentaras iš socialinių tinklų buvo pašalinti.
IzraelisKroatijaKonfliktas
Rodyti daugiau žymių