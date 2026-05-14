40 metų maišto: legendinė Ukrainos roko grupė „Vopli Vidopliassova“ sudrebins Vilnių

Kultinė komanda, tapusi ištisos epochos simboliu, šiemet mini savo kūrybos 40-metį ir šia proga rengia jubiliejinį turą „40 Years of VV“, į kurio grafiką įtrauktas ir vienintelis jų pasirodymas Vilniuje. Koncerte skambės visos geriausios grupės dainos – „Vesna“, „Tanci“, „Kraina Mriy“, „Den narodzhennya“, „Ti ž mene pidmanula“ ir daugybė kitų kūrinių, kuriuos mintinai žino ir myli tūkstančiai jų gerbėjų visame pasaulyje.
Neįtikėtina, tačiau „Vopli Vidopliassova“ Lietuvoje lankėsi vos vieną kartą – 1988 metais, kai koncertavo tarptautiniame roko festivalyje „Rock Forum“ Vilniaus sporto rūmuose. Tad pagaliau dabar atėjo laikas susitikti su tikra Ukrainos roko legenda ir panirti į unikalią folk-punk atmosferą, persmelktą laisvės, energijos ir pasipriešinimo dvasios.
Prisiekę savo šalies patriotai, ukrainietiško rokenrolo pradininkai „Vopli Vidopliassova“ savo muzikos stilių apibūdina kaip „teatralizuotą postpanką, primenantį beprotnamį, pagardintą ukrainietiško kaimo romantika“. Grupė garsėja „laukinio“ sceninio įvaizdžio estetika, o visų ryškių pasirodymų epicentre – charizmatiškas dainininkas ir muzikantas Olegas Skrypka (vokalas, akordeonas, pučiamieji, gitara).
Grupė „Vopli Vidopliassova“ susikūrė 1986 metais Kyjive ir jau keturis dešimtmečius formuoja modernios ukrainietiškos muzikos skambesį. Tuometinėje Kyjivo underground scenoje gimusi komanda sujungė pankroką, folką ir artroką į naują, revoliucingą muzikinę kryptį. „Vopli Vidopliassova“ tapo ukrainietiško roko pionieriais ir viena pirmųjų grupių, išgarsinusių Rytų Europos etnoroką tarptautinėje scenoje. Grupės įkūrėjas ir lyderis Olegas Skrypka dažnai vadinamas „ukrainietiško roko krikštatėviu“, iš kurio mokėsi ir įkvėpimo sėmėsi daugelis šiandieninių Ukrainos muzikos grupių.
Per savo karjerą „Vopli Vidopliassova“ bendradarbiavo su pasaulinio garso atlikėjais ir grupėmis, tarp jų – Manu Chao, Khaled, Gogol Bordello, Hazmat Modine ir daugeliu kitų. Grupė koncertavo ir garsiausiuose pasaulio festivaliuose, tarp jų – WOMAD, „Sziget Festival“ bei „Montreux Jazz Festival“.
Savo jubiliejinio turo metu „Vopli Vidopliassova“ jau aplankė didžiąją dalį Europos šalių, taip pat surengė koncertus Australijoje ir net 16 pasirodymų JAV, į kuriuos visi bilietai buvo išpirkti. Metų pradžioje grupė pasirodė prestižiniame renginyje „globalFEST“ Niujorko Linkolno centre, kur buvo sutikta audringomis ovacijomis.
Nuo pat karo Ukrainoje pradžios „Vopli Vidopliassova“ aktyviai vykdo labdaros veiklą – vien Amerikos turo metu buvo surinkta daugiau nei 50 tūkstančių JAV dolerių paramos. Olegas Skrypka yra įkūręs labdaros fondą „Kraїna Mriy“, kurio vienas svarbiausių prioritetų šiandien – rinkti lėšas vaikų ligoninėms, aprūpinant jas būtiniausia medicinos įranga ir vaistais.
Koncertas vyks 2026 m. spalio 24 d. Vilniuje, menų fabrike LOFTAS.
