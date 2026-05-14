Ne vienam turistui gali pasirodyti, kad apsipirkimas Vienoje gana brangus, ypač lyginant su Lietuva.
Neretai manoma, kad kainos kavinėse ir turistinėse vietose yra aukštos, o viešojo transporto bilietų kainos – ne visiems įkandamos, tačiau kaip yra iš tiesų?
Pasižvalgius po Vieną galima pastebėti, kad kainos nėra tokios didelės, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Žvilgsnis į „Euroviziją“ iš eksperto pusės – ko nematė žiūrovai ir ką Lietuvai gali keisti antrasis pusfinalis
Jei reikėtų palyginti kainas, ko gero, būtų galima sakyti, kad Viena kainomis labai panaši į didžiuosius Vakarų Europos miestus – Berlyną ar Amsterdamą.
Tiesa, kai kurios kainos itin panašios į tas, kurias matome ir Lietuvoje.
Susiję straipsniai
Kviečiame iš arčiau susipažinti, kokios kainos vyrauja Vienos maisto prekių parduotuvėse, restoranuose bei turistinėse vietose.
Maisto prekių parduotuvės
Pirmiausia galima pastebėti, kad Vienoje mėsos kaina kiek didesnė nei Lietuvoje.
Pavyzdžiui, vištienos blauzdelės kai kuriose parduotuvėse gali svyruoti nuo 5 iki 7 eurų už pusė kilogramo.
Tuo tarpu Lietuvoje tokį kiekį mėsos galima nusipirkti ir už maždaug 3,5 eur.
Taip pat šiek tiek brangiau nei Lietuvoje kainuoja konditerijos ir duonos gaminiai.
Pavyzdžiui, vienoje populiariausių Vienos maisto prekių parduotuvėje bandelė su sūriu ir kumpiu kainuoja 1,69 eur.
Tuo tarpu panašios sudėties bandelę Lietuvos populiariausiose parduotuvėse galima rasti ir už mažiau nei 1 eur.
Visgi kainos smarkiai nesiskiria – daugelį maisto prekių galima nusipirkti už labai panašią sumą, kaip ir Lietuvoje.
Kavinės
Ko gero, ne vienas Vieną aplankęs turistas sutiktų, kad šiame mieste tikrai netrūksta puikių kavinių ir restoranų, o ne vieną iš jų žymi ir „Michelin“ ženklai.
Pavyzdžiui, prie Šv. Stepono katedros įsikūrusią kavinę „Demel“, regis, mėgsta ne tik turistai, bet ir vietiniai – tą rodo nuolat prie jos besidriekianti eilė.
Visgi šią vietą būtų galima vadinti labiau kioskeliu, nei kavine, nes joje gaminami tradiciniai austriški desertai įteikiami pirkėjams tiesai į rankas, popierinėje pakuotėje.
Šioje vietos pažiba – imperatoriški blyneliai (Kaiserschmarrn) su slyvų padažu, kurių kaina siekia 7,9 eur.
Kai kuriems tokia kaina gali būti ir per didelė, nes blynelių porcija nėra itin didelė. Visgi norintiems išbandyti gana nostalgišką skonį, tarsi tai būtų močiutės kepti blyneliai, toks sustojimas gali tapti itin malonia kelionės dalimi.
Kitose kavinėse kainos taip pat ganėtinai padorios – pavyzdžiui, įvairiais skoniais praturtintą itališką picą galima nusipirkti už maždaug 13–16 eur.
Žinoma, kaipgi be Vienos šnicelio? Nors dažnai pasigirsta kalbų, kad šis tradicinis patiekalas Austrijoje gana brangus, tačiau čia svarbu paminėti jo porcijos dydį.
Ko gero, daugelis Vienos šnicelį išbandžiusių turistų žino, kokia didelė gali būti šio patiekalo porcija. Pavyzdžiui, vienoje iš kavinių už šį patiekalą teko pakloti apie 21,7 eur.
Visgi verta paminėti, kad nejaučiant didelio alkio, vienam žmogui tokią porciją įveikti gali būti sunku, todėl kartais naudinga pasidalinti ją dviese.
Lankytini objektai
Bene viena žinomiausių Vienos turistinių vietų yra atrakcionų parkas „Wurstelprater“, garsėjantis kaip vienas seniausių atrakcionų parkų Europoje.
Parko širdyje puikuojasi garsusis apžvalgos ratas „Riesenrad“, pastatytas dar 1897 m.
Tai vienas seniausių vis dar veikiančių tokio tipo apžvalgos ratų pasaulyje. Iš jo atsiveria plati Vienos panorama, o pats ratas tapo ne tik pramoga, bet ir miesto atpažinimo simboliu.
Norintiems patirti šį malonumą teks ne tik pastovėti ilgoje eilėje, bet ir sumokėti daugiau nei 14 eur (kaina vienam suaugusiajam).
Žinoma, tokia suma kai kuriems vėlgi gali pasirodyti kaip ne itin maža, tačiau norintiems pasinerti į ramų, bet įspūdingu Vienos grožiu stebinantį nuotykį, nusipirkti bilietą tikrai verta.
Iš tiesų, šis atrakcionų parkas turistams gali tapti kuo puikiausia nuotykių paieškos vieta. Čia galima ne tik patekti į apžvalgos ratą, bet ir išbandyti karuseles, kartingus, amerikietiškus kalnelius, apsilankyti siaubo kambariuose, pasivaikščioti pramogų alėjomis su gatvės maistu ir t.t.
Trumpai tariant, Viena tikrai nustebins tuos, kurie siekia už ne itin didelę sumą tiek skaniai pavalgyti, tiek išbandyti pramogas.
Nors kai kurie malonumai gali būti brangesni nei kitose Europos šalyje, įmanoma atrasti balansą ir patirti daug įspūdžių neviršijant savo biudžeto.