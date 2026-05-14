M. Petruškevičius įvertino Lion Ceccah pasirodymą: pažėrė kritikos ankstesniems Lietuvos atstovams

2026 m. gegužės 14 d. 10:32
Vis dar netylant atgarsiams po Lion Ceccah pasirodymo pirmajame „Eurovizijos“ pusfinalyje, savo nuomonę išsakė ir garsus šalies floristas bei dekoratorius Mantas Petruškevičius.
Po pirmojo konkurso pusfinalio internautai aktyviai aptarinėjo ne tik Lietuvos atstovo pasirodymą, bet ir jo sceninį įvaizdį.
Socialiniuose tinkluose netrūko pagyrų dėl originalumo, vizualinių sprendimų bei išskirtinio stiliaus.
Prie jų prisidėjo ir M. Petruškevičius, pabrėžęs, kad šiemet pagaliau deramas dėmesys skirtas estetikai ir bendrai pasirodymo vizijai.

„Sólo Quiero Más“ suskambo dar garsiau: „Eurovizijos“ klube užfiksavo audringą Lion Ceccah pasirodymą

Tiesa, kalbėdamas apie ankstesnius Lietuvos pasirodymus „Eurovizijoje“, floristas buvo gerokai kandesnis.
„Po daugybės metų „padėvėtų drabužių“ įvaizdžių ir „polkos šou“ jausmo Lietuva pagaliau sugebėjo pasirodyti klasiškai. Bravo, Lion Ceccah!“ – „Facebook“ rašė M. Petruškevičius.
Primename, kad Lion Ceccah didžiajame „Eurovizijos“ finale pasirodys jau šį šeštadienį, 22 val. Lietuvos laiku.
