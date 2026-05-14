Austrijos sostinėje Vienoje jau beveik savaitę gyvenant konkurso rimtu, šventinė nuotaika tik stiprėja.
Ypač jaučiama ji įvykių epicentre – prie „Wiener Stadthalle“ arenos, kurioje jau netrukus prasidės antrasis konkurso pusfinalis.
Nors pliaupiant stipriam lietui prie Vienos šiek tiek trūko „Eurovizinių“ spalvų, šypsenos buvo labai ryškios. Šį kartą naujienų portalui Lrytas jie išdavė ne tik savo favoritus, bet ir kiek atsiejo galimybė šių metų konkursą stebėti gyvai.
Iš Nydernaldų atvykę ryškios konkurso gerbėjos sakė, kad antrojo pusfinalio metu palaiko Maltą, o finale – pirmąjame pusfinalyje sėkmę patyrusią Moldovą. O pagyrų jos negailėjo ir Lietuvai.
„Labai, labai gerai. Buvo fantastiška. Daina turi greitesnį tempą, buvome klube, ten ji skambėjo labai gerai“, – sakė jos.
Konkurso gerbėjos pridėjo, kad sumokėjo nemažus pinigus, jog „Euroviziją“ galėtų stebėti gyvai.
„Pirkome orgninaliame „Eurovizijos“ gerbėjų klube, ten reikia pirkti bilietus į abu pusfinalius ir finalą. Sumokėjome po 850 eurų. Nepigu, bet labai smagu. Paskutinį kartą buvome Liverpulyje, ten buvo daug brangiau.
Viešbučiai taip pat nepigūs, bet man sekasi surasti gerus variantus. Už visą savaitę sumokėjome 1450 eurų. Ir tai buvo pigiausias variantas miesto centre“, – dalijosi jos.
Prie arenos sutiktas šveicaras pasakojo, kad konkursą gyvai stebėjo ir praėjusiais metais, o pusfinalyje jis palaiko Burgariją ir Daniją.
Kalbėdamas apie Lietuvą, jis išskyrė, jog nors nors iš pradžių nebuvo didelis „Sólo Quiero Más“ gerbėjas, dainą itin pamėgo pamatęs pasirodymą didžiojoje scenoje.
Už bilietus į pusfinalį šveicaras paklojo 330 eurus, už viešbutį – 700e eurų.
Į antrąjį pusfinalį palaikyti ant scenos lipsiančio tautiečio gausiai rinkosi vietiniai austrai. Sutikta konkurso gerbėja sakė, kad „Euroviziją“ stebės pirmą kartą ir labai gailisi, kad to nepadarė, kai konkursas mieste vyko 2015 m.
„Manau, antrasis pusfinalis – labai stiprus. Mano mėgstamiausia – danų daina, taip pat man patiko Australijos, Bulgarijos pasirodymai.
O štai Lietuvos pasirodymas buvo tikra staigmena. Iki pusfinalio nebuvau girdėjusi dainos, bet „Eurovizija“ tam ir yra – pamatyti truputį visko.
Asmeniškai, tai nebuvo kažkas, ko tikėčiausi – buvo labai meniška, avangardiška, džiaugiuosi, kad jis pateko į finalą“, – kalbėjo austrė.
Už bilietus stebėti pusfinalį ji mokėjo 150 eurų. Iš pradžių reikėjo pateikti paraišką, su manim buvo susisiekta diena prieš į prekybą paleidžiant bilietus. Tada tuo pačiu metu visi buvome prie telefonų, tačiau tik man pasisekė gauti bilietus. Esu priežastis to, kodėl šiandien čia esame“, – šypsojosi konkurso gerbėja.
Sutikti dar vieni į areną besirenkantys austrai sakė, kad favoritų negali išskirti, nes visi pasirodymai geri. Jiems patiko ir Lietuvos daina.
Norėdami pateikti į areną jie nusipirko bilietus už 260 eurų, tačiau jie – prie pat arenos.
Į „Euroviziją“ atvyko ir gerbėja iš Islandijos. Ji palaiko suomius ir kroatus, kurie jau pasirodė pirmame pusfinalyje ir pateko į finalą, o ketvirtadienį ji palaikys Australiją.
Atvykdama į konkursą ji pirko fanų rinkinio bilietus, kurie kainavo apie 1050 eurų.
„Bilietai – labai brangūs, viešbučiai taip pat. Bet mano draugė buvo labai praktiška – vietas apsistoti ji užsakė iškart, kai sužinojo, kokioje šalyje bus konkursas, todėl pavyko rasti tikrai gerą pasiūlymą. Jie kainavo apie 1000 eurų savaitei.