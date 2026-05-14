Vienai „Eurovizijos“ dalyvei – rimti kaltinimai

Į sceną šį vakarą žengia 15 dalyvių iš: Bulgarijos, Azerbaidžano, Rumunijos, Liuksemburgo, Čekijos, Armėnijos, Šveicarijos, Kipro, Latvijos, Danijos, Australijos, Ukrainos, Albanijos, Maltos, Norvegijos.
Tuo tarpu Prancūzija, Austrija ir Jungtinė Karalystė, priklausančios vadinamajam „didžiajam penketui“ arba šaliai-šeimininkei, jau turi garantuotas vietas finale.
Kiekvienas pasirodymas – lemiamas, o įtampa tarp dalyvių ir gerbėjų, regis, auga su kiekviena minute.
„Euroviziją“ iš arti stebintys gerbėjai atsakė, ką mano apie Lion Ceccah ir kiek paklojo už bilietus
Tiesa, įtampa šį kartą palietė Liuksemburgo pasirodymą.
Šaliai dainų konkurse atstovauja Eva Marija su daina „Mother Nature“, tačiau panašu, kad ne visi liko patenkinti tokiu pasirinkimu.
Nuskambėjus šiai dainai, socialiniuose tinkluose pasipylė internautų komentarai, esą ši daina skamba kaip žinomos atlikėjos Birdy dainos „Keeping Your Head Up“ kopija.
Nors atlikėją kai kurie apkaltino plagijavimu, jokių pažeidimų nebuvo nustatyta. Tai „Luxemburger Wort“ patvirtino nacionalinio transliuotojo RTL „Eurovizijos“ žiniasklaidos vadovas Jeffas Spielmanas.
Primename, kad Eva Marija gimė ir užaugo Liuksemburge slovėnų šeimoje, todėl ji siekia išlaikyti glaudų ryšį su abiem kultūromis.
Eva Marija muzika susižavėjo būdama vos trejų metų, kai pamatė Alexanderio Rybako pergalę „Eurovizijoje“ su daina „Fairytale“.
Vėliau ji pasirinko daugiadisciplinį muzikinį kelią Liuksemburgo konservatorijoje, kur studijavo smuiką, dainavimą, fortepijoną ir bosinę gitarą, apimdama įvairius žanrus – nuo klasikos iki roko.
Savo kūrybinę komandą Eva sutiko „Rocklab Camp“ stovykloje – tai švedų dainininkė ir dainų autorė Maria Broberg (sceniniu vardu Maria Mathea), danų dainų autorė Julie Aagaard ir prodiuseris Thomas Stengaard. Pasak Evos, jų kūrybinėje grupėje tvyrojo ypatinga energija ir natūrali kūrybos tėkmė.