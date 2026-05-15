Burtas mestas: paaiškėjo, kelintu numeriu Lietuva pasirodys „Eurovizijos“ finale

Po antrojo pusfinalio bilietus į finalą iškovojo Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Primename, kad antradienį į finalą pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija, Lietuva ir Lenkija.
Naktį paaiškėjo ir ilgai laukta finalo pasirodymų tvarka. Paskelbta, kad Lion Ceccah šeštadienio finale pasirodys antrojoje renginio dalyje – Lietuvos atstovo daina „Sólo Quiero Más“ skambės 19-uoju numeriu.
Didysis „Eurovizijos“ finalas vyks šeštadienį. Jame dėl pergalės kovos 20 iš pusfinalių patekusių šalių bei vadinamasis didysis penketas – Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir konkurso šeimininkė Austrija.
Šiemet finale neišvysime nei Latvijos, nei Estijos atstovų – abi Baltijos šalys savo pasirodymus baigė pusfinaliuose. Tai reiškia, kad Lietuva šių metų „Eurovizijos“ finale liko vienintelė Baltijos šalių atstovė. Toks scenarijus konkurse pasitaiko gana retai ir Lietuvos gerbėjams suteikia dar daugiau vilčių dėl sėkmingo pasirodymo finale.
