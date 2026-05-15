Iš „Eurovizijos“ direktoriaus – netikėta žinia

Šis „Eurovizijos“ direktoriaus Martino Greeno pareiškimas pasirodė praėjus keliems mėnesiams po to, kai Šiaurės Amerikos valstybė paskelbė norinti įsivertinti tokią galimybę federaliniame biudžete. Jis trečiadienį BBC sakė, kad Kanada paraiškos dar nepateikė, bet toks žingsnis būtų laukiamas.
„Žinome, kad Markas Carney nori suartėti su Europa. Mes priimsime visus, kurie nori pasidalinti šio nuostabaus renginio vertybėmis ir būti mūsų scenoje su draugais“, – sakė jis.
Kaip rodo pats konkurso pavadinimas, „Eurovizijos“ scena daugiausia skirta Europos talentams, bet ji taip pat atvira šalims, kurių visuomeniniai transliuotojai priklauso Europos transliuotojų sąjungai (EBU). Kanados nacionalinis transliuotojas CBC nėra visateisis EBU narys, bet dalyvauti galėtų kaip „asocijuotas narys“.
Vienintelė asocijuota narė, kuriai iki šiol buvo leista prisijungti prie „Eurovizijos“, yra Australija. Jai leidimas suteiktas 2015-aisiais, atsižvelgiant į tai, kad dainų konkursas ten sulaukdavęs didelio populiarumo.
CBC patvirtino, kad išsiuntė keletą darbuotojų į šių metų konkursą kaip „stebėtojus“.
Kanados premjeras Markas Carney pirmąkart iškėlė idėją, kad Kanada galėtų prisijungti prie dainų konkurso lapkritį, kai pristatė 2025 m. federalinį biudžetą – šis žingsnis laikomas dar vienu iš jo vyriausybės strateginio persiorientavimo nuo JAV į Europą požymiu.
Pasak „The Guardian“, viena beveik 500 pusl. dokumento eilutė atskleidė, kad Kanados vyriausybė bendradarbiauja su CBC „dalyvavimui „Eurovizijoje“ įvertinti“.
Du šaltiniai vyriausybėje CBC teigė, kad Kanados siekį asmeniškai remia M. Carney, kuris daug metų studijavo ir gyveno Jungtinėje Karalystėje, o prieš tapimą premjeru ėjo Anglijos banko valdybos pirmininko pareigas.
Kanada jau anksčiau svarstė galimybę dalyvauti dainų konkurse, bet 2022 m. CBC idėją atmetė kaip „pernelyg brangiai kainuojančią“.
Nors Kanada niekada oficialiai nedalyvavo „Eurovizijoje“, konkurse dainavo nemažai šalies atlikėjų. Garsiausia iš jų – Céline Dion, kuri atstovavo Šveicarijai 1988 m. Dubline vykusiame konkurse ir jį laimėjo su daina „Ne Partez Pas Sans Moi“.