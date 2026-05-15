Paaiškėjo, kas „Eurovizijos“ finale skelbs Lietuvos balus

Šiemet finalo žiūrovų laukia ir svarbūs balsavimo pokyčiai. Lietuvos žiūrovai kviečiami balsuoti oficialioje „Eurovision Song Contest“ programėlėje – balsavimo SMS žinutėmis nebelieka. Programėlę galima atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių.
Kaip ir kasmet, balsuoti už savo šalies atstovą negalima – Lietuvos žiūrovai negalės balsuoti už Lion Ceccah, tačiau galės palaikyti kitus patikusius finalo pasirodymus. Balsavimas bus atidaromas transliacijos metu, o tiksli informacija apie jo pradžią ir eigą bus pateikiama ekrane bei oficialioje „Eurovizijos“ programėlėje.
Šiemet keičiasi ir konkurso rezultatų formavimo tvarka. Finale, kaip ir anksčiau, rezultatus lems profesionalų žiuri ir žiūrovų balsai santykiu 50/50. Nacionalinių žiuri sudėtis taip pat plečiama: vietoje 5 narių kiekvienoje šalyje dirbs 7 nariai. Europos transliuotojų sąjunga skelbia, kad šiais pokyčiais siekiama stiprinti konkurso skaidrumą, pasitikėjimą balsavimo sistema ir užtikrinti kuo sąžiningesnį rezultatų nustatymą.
21 val. žiūrovų laukia speciali R. Masiulio ir M. Tautkaus dokumentinė apybraiža „Kelias iki EUROVIZIJOS. Lion Ceccah“.
Joje – iš arčiau papasakota Lietuvos atstovo kelionė iki didžiosios „Eurovizijos“ scenos, pasiruošimo užkulisiai ir emocijos prieš svarbiausią metų muzikinį vakarą. Šių metų finale Lietuvos balus skelbs praėjusių metų Lietuvos atstovas „Eurovizijoje“ – grupės „Katarsis“ vokalistas Lukas Radzevičius. Būtent jis praneš, kam atiteko euroviziniai Lietuvos nacionalinės žiuri balai.
Svarbu pabrėžti, kad balsų pranešėjai „Eurovizijos“ finale skelbia ne Lietuvos žiūrovų, o Lietuvos profesionalų komisijos skiriamus balus. Kaip balsavo Lietuvos žiūrovai, transliacijos metu pristatys komentatoriai, o rezultatai taip pat trumpai pasirodys ekrane. Tai gražia tradicija tapusi akimirka: Lietuvos balus „Eurovizijoje“ skelbia atlikėjas, ankstesniais metais konkurse atstovavęs mūsų šaliai.
Pernai, kai į Bazelio arenos sceną žengė grupė „Katarsis", Lietuvos balus skelbė prieš tai „Eurovizijoje" pasirodęs Silvester Belt.