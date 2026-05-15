Paaiškėjus visiems „Eurovizijos“ finalininkams – išskirtinė pozicija Lietuvai

2026 m. gegužės 15 d. 00:27
Gegužės 14-osios vakaras milijonams muzikos gerbėjų visame pasaulyje – išties ypatingas. Austrijos sostinėje Vienoje nugriaudėjo antrasis „Eurovizijos“ pusfinalis, kurio metu paaiškėjo, kas keliauja į jau šeštadienį įvyksiantį dainų konkurso finalą.
Į finalą ketvirtadienio vakarą pateko: Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija, Čekija.
Pirmojo pusfinalio metu į finalą pateko Lietuva, Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija.
Verta paminėti tai, kad Lion Ceccah šiais metais Lietuvai užtikrino išskirtinę poziciją.

Šiais metais Lietuva yra vienintelė Baltijos šalis, patekusi į finalą – nei Latvijai, nei Estijai vietos finale iškovoti nepavyko.
