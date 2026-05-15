Paaiškėjus visiems „Eurovizijos“ finalininkams – išskirtinė pozicija Lietuvai

Į finalą ketvirtadienio vakarą pateko: Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija, Čekija.
Pirmojo pusfinalio metu į finalą pateko Lietuva, Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija.
Verta paminėti tai, kad Lion Ceccah šiais metais Lietuvai užtikrino išskirtinę poziciją.
„Euroviziją" iš arti stebintys gerbėjai atsakė, ką mano apie Lion Ceccah ir kiek paklojo už bilietus
Šiais metais Lietuva yra vienintelė Baltijos šalis, patekusi į finalą – nei Latvijai, nei Estijai vietos finale iškovoti nepavyko.
