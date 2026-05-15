Pusė „Eurovizijos“ balų – jau Lion Ceccah kišenėje: Lietuvos viltį įvertino tarptautinė komisija Specialiai Lrytas, Viena

2026 m. gegužės 15 d. 23:52
Lietuvos atstovas didžiojoje „Eurovizijoje“ Lion Ceccah vėlų penktadienio vakarą pradėjo finalinę kovą dėl konkurso trofėjaus. Vienos arenoje nugriaudėjo antroji finalo generalinė repeticija, kuri turi didžiausią reikšmę – ją stebėjo ne tik žiūrovai, bet ir tarptautinė komisija.
Tarptautinė žiuri savo balus išdalija būtent antrosios generalinės finalo repeticijos metu, taigi pusė eurovizinių balų – jau Lion Ceccah kišenėje.
Generalinėje repeticijoje savo balus atiduoda muzikos profesionalai iš 35 konkurse dalyvaujančių šalių. Tarptautinės žiuri skiriami balai sudaro pusę pelnomų taškų finale. Taigi nuo šio vakaro Lion Ceccah pasirodymo labai stipriai priklauso ir galutinė jų vieta lentelėje.
Tiesa, komisijų verdiktą tiek Lietuva, tiek kitos konkurso dalyvės sužinos tik naktį iš šeštadienio į sekmadienį, „Eurovizijos“ finalo metu. Iškart po to paaiškės, ir kaip savo balus išdalijo žiūrovai.

Pusfinaliuose jau ketvirtus metus iš eilės finalininkus sprendžia tik žiūrovai. Komisijų balsai pusfinaliuose nedalijami.
Burtai lėmė, kad Lion Ceccah į konkurso sceną lipo 19 numeriu. Atlikėjui tai – sėkmingas skaičius, mat jis anksčiau buvo užsiminęs, jog į sceną norėtų žengti 9 arb 19.
Penktadienio popietę Europos žurnalistams generalinės repeticijos metu pasirodęs atlikėjas, dabar, prieš pilną areną žiūrovų, dainavo dar užtikrinčiau.
Dėl kitos pusės balsų Lion Ceccah varžysis jau šeštadienio vakarą tiesioginės transliacijos metu.
Lietuvos gyventojai už savo atstovą balsuoti negalės, todėl atlikėjui bus itin svarbus užsienyje gyvenančių tautiečių palaikymas.
