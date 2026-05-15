Suodaitis po Lietuvos patekimo į finalą: „Nebėra ko prarasti – finale pavarys dar geriau“

Didžiausia pirmojo pusfinalio staigmena tapo Belgija, kuri, nors dalies žiūrovų ir ekspertų nebuvo laikoma akivaizdžia finalininke, vis dėlto prasibrovė į didįjį šeštadienio vakarą.
„Užkniso per 10 sekundžių, bet jaučiu, kad pateks“, – dar prieš rezultatų paskelbimą užsirašė Suodaitis.
Jam pritarė ir Grinevičius, tačiau Belgijos sėkmę jis siejo ne tiek su pačiu pasirodymu, kiek su aplinkybėmis.
„Manęs belgai irgi visiškai neužkabino, greitai užkniso. Aišku, yra tam priežasčių, nes Juodkalnija nebuvo įvertinta per generalinę repeticiją, kuomet vertina komisija, nes vokaliai nebuvo švarus pasirodymas“, – sakė jis.
Iš pirmojo pusfinalio į finalą pateko: Lietuva, Belgija, Kroatija, Suomija, Graikija, Izraelis, Moldova, Lenkija, Serbija, Švedija. Už dešimtuko ribos liko: Estija, Sakartvelas, Juodkalnija, Portugalija, San Marinas.
Labiausiai „cringe“ pasirodymai
Kalbai pasisukus apie labiausiai nejaukiai atrodžiusius vakaro numerius, Grinevičius pirmiausia išskyrė Kroatiją. Jo teigimu, ši šalis jau ne pirmą kartą bando važiuoti panašia formule.
„Kroatija, jau per daug kartų iš eilės skamba tokia pati daina... Tokių buvo tikrai ne viena pusfinalyje, – stebėjosi Grinevičius. – Ta pati Moldova, visai smagi, bet tokių dainų yra buvę šimtas. Graikijos pasirodymas man yra grynai „Espresso Macchiato“. Kažkodėl tai yra vertinama kaip įspūdingas dalykas ant scenos.“
Nors Graikija prognozėse vertinama itin aukštai, laidos dalyviai tuo iki galo nepatikėjo. Panašių abejonių kilo ir dėl Suomijos.
„Bet tos prognozės, aš nežinau... Pavyzdžiui suomiai, ane? Nu man tai ten visiškai apie nieką – daug pigios dramos. Nekažką visiškai“, – kalbėjo Suodaitis.
Visgi Grinevičius kiek apgynė Suomijos pasirodymą, teigdamas, kad ant didžiosios scenos jis atrodo stipriau nei nacionalinėje atrankoje.
„Pas suomius dabar yra šiek tiek geriau, nei matėme vaizdo įraše ar nacionalinėje atrankoje, nes bent atsirado kažkoks aktorinis atlikėjo pasirodymas ir prisidėjo gyvai grojantis smuikas, – svarstė jis. – To gali užtekti, Suomija bus kažkur viršuje.“
Lietuvos pasirodymas: gražu, bet dar yra rezervo
Daug dėmesio laidoje skirta ir Lietuvos pasirodymui. Tomas Alenčikas, sceniniu slapyvardžiu „Lion Ceccah“ bei jo kūrinys „Sólo Quiero Más“ sėkmingai įveikė pirmąjį pusfinalį.
Laidos dalyvius sužavėjo, kaip atrodė tautiečio pasirodymas vizualiai. Vyrai taip pat įžvelgė vietos patobulėjimui.
„Tikrai teatrališkai bičas tikrai sudėliojo viską nuostabiai, – džiaugėsi Suodaitis. – Pagal grožį ir estetiką gal netgi dėčiau šalia lenkų. Visiškai skirtingai nei Moldova su savo mandarinais ir ta pati Graikija.“
Grinevičius taip pat negailėjo gerų žodžių Lietuvos atlikėjui.
„Man jis labai geras šoumenas“, – trumpai reziumavo jis.
Vis dėlto Vaitiekūnui pasirodė, kad Lietuvos atstovas ant scenos dar galėjo išspausti daugiau.
„Dar kalbant apie pasirodymą, nors Zilnys sakė, kad per repeticiją buvo geriausiai išdirbtas kūrinys, bet ant scenos taip atrodė, kad dar gali labiau paspausti. Gal jaudinosi?“ – klausė Paulius.
Laurynas su šiuo pastebėjimu sutiko.
„Jaudinosi, jaudinosi, matėsi, – galva linksėjo jis. – Man atrodo, kad iš Lietuvos atlikėjai visada vyksta su lūkesčiu patekti į finalą. Nepraėjus pusfinalio visi portaluose ir komentaruose tave skers. Dabar, patekus į finalą, nebėra ko prarasti. Manau, finale pavarys dar geriau.“
Pasiūlymas Lietuvai investuoti į „Euroviziją“
Laidoje netrūko ir platesnių diskusijų apie tai, kaip šalys kovoja dėl balsų. Suodaitis atskleidė, pastebėjęs Maltos reklamą Vilniuje.
„Beje, prie Spaudos rūmų mačiau išpirktą Maltos reklamą: „Lithuanians, vote for Malta“ (liet. lietuviai, balsuokite už Maltą), – pasakojo Laurynas. – Per kažkokią agentūrą investavo, ėmėsi ir tokių veiksmų. Galvoju, kad tai idėja mūsų vyriausybei... Jei norite pasikelti reitingus – skirkite pinigų ir bandome laimėti „Euroviziją.“
Jis pridūrė, kad pats neprieštarautų valstybės investicijoms į rimtesnį Lietuvos pasiruošimą konkursui.
„Aš, kaip mokesčius mokantis pilietis, tikrai nesupykčiau, kad ir mes vieną kartą imtume bei pabandytume, – svarstė Suodaitis. – Aišku, gal iš pirmo karto nepavyktų, bet tarkime trejus metus paeiliui investuojame pinigus – atidirbame scenografiją, samdome specialistus, prodiuserius ir bandome laimėti.“
Grinevičius į tokią idėją pažvelgė atsargiau.
„Lietuva gal yra per daug subrendusi, kad, kaip autoritarinė valstybė, rūpintųsi „Eurovizijos“ pasirodymu. Taip dažniausiai nevyksta. Bet LRT, kaip transliuotojas, galėtų imtis tokios idėjos“, – sakė jis.
Kokios vietos tikėtis finale?
Laidos pabaigoje Vaitiekūnas kolegoms uždavė klausimą, nuo kurios vietos Lietuvos rezultatas jau būtų laikomas nusivylimu. Pats vedėjas teigė, kad nepatekimas į dvidešimtuką būtų tragedija.
Suodaitis į konkrečias vietas žiūrėjo ramiau.
„Nežinau, jei tu jau esi finale, tai esi finale. Ir jei esi ne pirmas, tai tuomet jau visai nesvarbu, kelintas lieki. Na, bet jei jau reikia, tai tarp 10 ir 15 spėju“, – prognozavo jis.
Grinevičius įvardijo dar konkretesnį skaičių.
„Jeigu reikėtų durti į konkrečią vietą, tai sakyčiau 14-ta. Toks įprastas vietų diapazonas Lietuvai. Nusivylimas būtų nuo 18-os pozicijos ir žemyn“, – sakė Ignas.
Galiausiai Vaitiekūnas Lietuvai palinkėjo finalą pasitikti ramiai.
„Aš linkiu Lietuvai klestėti, bendrauti, susitikti, o jei piniginė leidžia – tai ir kažko išgerti“, – juokėsi Paulius.
„Patekome į finalą, didysis nerimas yra praėjęs, dabar galėsime fainiai stebėti finalą. Suksimės apie tą dešimtuką, tai tiesiog pasimėgaukime“, – pridūrė Suodaitis.
Favoritai
Aptariant stipriausius pirmojo pusfinalio pasirodymus, vyrai turėjo skirtingus favoritus. Vaitiekūnas pirmiausia išskyrė Izraelį.
„Man tai Izraelis labai patiko, žiauriai gerai. Ten viskas labai solidžiai buvo“, – sakė jis.
Suodaitis taip pat pripažino, kad Izraelio kūrinys jam paliko gerą įspūdį, nors dėl politinio konteksto daug balsų šaliai neprognozavo.
„Pasižymėjau, kad gera daina, net gaila, kad niekas nebalsuos, – kalbėjo Laurynas. – Na, ten aiški ta politika, bet man tikrai patiko. Tokia, kur net į automobilį įsidėtum paklausyti.“
Grinevičiaus favoritė išlieka Italija, tačiau jis likos nusivylęs palaikomos šalies pasirodymo sprendimais.
„Aš pykstu... Nacionalinėje atrankoje buvo puikiai, tas vyrukas yra toks, į kurį malonu žiūrėti, kuris turi labai daug charizmos, bet tu paimi į sceną kažkokias šokėjas, – piktinosi Ignas. – Ta prasme nuostabus atlikėjas, bet reikia jį ir rodyti. Nieko daugiau nereikia!“
Tuo metu Suodaitį maloniai nustebino Lenkija.
„Aš pasigailėjau, kad visgi ne Žečpospolitą atsiuntėme, nes lenkai buvo oho, – susižavėjimo neslėpė Laurynas. – Tokia Alicia Keys, panašiai kaip dainoje „Empire State of Mind“. Žinote, ne su sviestamušėmis ir didelėmis krūtinėmis, o tikrai gražiai sudainuota. Aš jos visiškai nemačiau radare, bet šiame pusfinalyje sužavėjo ir manau, kad bus gerai.“