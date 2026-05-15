ŽmonėsMuzika

Tarptautinės žiniasklaidos akivaizdoje – ypatingas dėmesys Lion Ceccah: arenoje – palaikymo šūksniai Specialiai Lrytas, Viena

2026 m. gegužės 15 d. 17:04
Penktadienis Vienoje – ypatingas. Savaitės pabaiga reiškia, kad konkurse kojas apšilti spėjusiems dalyviams „Eurovizija“ eina į pabaigą ir visai netrukus bus aišku, į kurią šalį keliaus trofėjas.
Daugiau nuotraukų (16)
15 valandą vietos laiku prasidėjo finalo repeticija, kurią stebėjo tarptautinės žiniasklaidos atstovai iš visos Europos ir Australijos.
Lietuvos sidabrinis berniukas sceną pasimatavo 19-tas. Jo numerį finale lėmė burtai.
Scenoje pasirodžius paslaptingajam lietuviui Vienos „Wiener Stadthalle“ arenoje buvo tikras šurmulys.

Viena įžiebia „Eurovizijos“ ugnį: iškilminga turkio kilimo ceremonija

Žurnalistai Lion Ceccah pasitiko ovacijomis ir palaikymo šūksniais. Buvo akivaizdu, kad lietuvio pasirodymo laukta su nekantrumu.
Repeticijos metu atlikėjas pademonstravo abejingų nepalikusį, nepriekaištingą pasirodymą. Nors per pirmąjį pusfinalį kilo techninių kliūčių su kostiumo konstrukcija, šį kartą jų išvengta.
Susiję straipsniai
Latvijos atstovė „Eurovizijoje“ taip pat suspindo sidabru: atskleidė, ar įkvėpė Lietuva

Latvijos atstovė „Eurovizijoje“ taip pat suspindo sidabru: atskleidė, ar įkvėpė Lietuva

„Eurovizijos“ atidaryme abejingų nepalikęs Lion Ceccah skyrė svarbią žinutę Lietuvai

„Eurovizijos“ atidaryme abejingų nepalikęs Lion Ceccah skyrė svarbią žinutę Lietuvai

„Eurovizijos“ atidaryme – skandalingieji turinio kūrėjai „Nešvankiai“: užsiminė apie planuojamą išdaigą

„Eurovizijos“ atidaryme – skandalingieji turinio kūrėjai „Nešvankiai“: užsiminė apie planuojamą išdaigą

Tiesioginę finalo transliaciją žiūrovai galės stebėti jau gegužės 16 d., šeštadienį, 22 val. Lietuvos laiku.
LietuvarepeticijaViena
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.