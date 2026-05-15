15 valandą vietos laiku prasidėjo finalo repeticija, kurią stebėjo tarptautinės žiniasklaidos atstovai iš visos Europos ir Australijos.
Lietuvos sidabrinis berniukas sceną pasimatavo 19-tas. Jo numerį finale lėmė burtai.
Scenoje pasirodžius paslaptingajam lietuviui Vienos „Wiener Stadthalle“ arenoje buvo tikras šurmulys.
Viena įžiebia „Eurovizijos" ugnį: iškilminga turkio kilimo ceremonija
Žurnalistai Lion Ceccah pasitiko ovacijomis ir palaikymo šūksniais. Buvo akivaizdu, kad lietuvio pasirodymo laukta su nekantrumu.
Repeticijos metu atlikėjas pademonstravo abejingų nepalikusį, nepriekaištingą pasirodymą. Nors per pirmąjį pusfinalį kilo techninių kliūčių su kostiumo konstrukcija, šį kartą jų išvengta.
Tiesioginę finalo transliaciją žiūrovai galės stebėti jau gegužės 16 d., šeštadienį, 22 val. Lietuvos laiku.
