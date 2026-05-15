Vienos arenoje – svarbi repeticija prieš didįjį „Eurovizijos“ finalą: prasidėjo su nesklandumais

2026 m. gegužės 15 d. 14:55
Vienoje vykstanti „Eurovizija“ įgavo pagreitį – šeštadienio vakarą paaiškės, kas taps jau 70-ąjį kartą rengiamo dainų konkurso nugalėtoju. Kol intriga auga, visi finalininkai intensyviai ruošiasi svarbiam pasirodymui – tą padaryti jie galėjo generalinėje finalo repeticijoje.
Penktadienį nuo pat ankstyvo ryto dalyviai skubėjo į pagrindinę sceną, kurioje tikrino paskutines pasirodymo detales.
Dar kartą prieš didįjį finalą savo jėgas išbando ir mūsų šaliai atstovaujantis Lion Ceccah. Finale jis pasirodys 19-as.
Į areną susirinko būrys žurnalistų, kurie turėjo progą pirmieji pamatyti, kaip atrodys finalas.

Per pusfinalių repeticijas buvo neišvengta techninių nesklandumų, jie pasitaikė ir pačioje finalo repeticijos pradžioje.
Arenoje buvo sklandžiai surepetuotas finalo atidarymas, kuriame savo pasirodymą dovanojo praėjusių metų konkurso nugalėtojas JJ bei vyko tradicinis vėliavų paradas.
Visgi, netrukus viską teko kartoti. Arenoje nutilo muzika, JJ ir šokėjai vėl lipo į sceną, nešini vėliavomis dar kartą žengė visi konkurso dalyviai, tarp kurių ir lietuvis. Tikėtina, kad toks sprendimas priimtas užtikrinti aukščiausio lygio šou.
Vėliau paaiškėjo, kodėl vyko kartojimas. Scenoje buvo pakabinta įspūdinga raudona užuolaida, kuri pirmo bandymo metu nenukrito, tačiau antrą kartą viskas pavyko sklandžiai.
Taip pat repeticijos metu pasirodė ir kviestiniai svečiai, kuriuos išvysti galėsime jau šeštadienį. Panašu, kad vaizdas gerbėjus gali nustebinti.
Finalą bus galima stebėti gegužės 16 dieną 22 val.
