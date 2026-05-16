Iš „Eurovizijos“ direktoriaus – naujausios žinios apie Rusijos grįžimą į dainų konkursą

Apie tai M. Greenas kalbėjo spaudos konferencijoje prieš „Eurovizijos“ finalą, skelbia „Suspilne“.
Žurnalistams dar kartą paklausus apie Rusijos galimybes grįžti į konkursą, jis tikino, kad viešojoje erdvėje buvo neteisingai interpretuoti jo žodžiai.
„Noriu pasakyti labai aiškiai – jokios derybos dėl Rusijos transliuotojo sugrįžimo į „Euroviziją“ nevyksta ir tokių planų nėra“, – teigė jis.
Anksčiau britų žiniasklaida skelbė, jog M. Greenas buvo užsiminęs apie „teorinę“ galimybę Rusijai ateityje sugrįžti į konkursą.
Pasak jo, viena svarbiausių priežasčių, kodėl Rusija tebėra pašalinta iš konkurso, yra ta, kad Rusijos visuomeninis transliuotojas nesugebėjo įrodyti savo nepriklausomumo nuo valdžios. Jis taip pat pabrėžė, kad dėl karo Ukrainoje egzistavo „globalus konsensusas“, o Izraelio ir Palestinos konflikto klausimu tokio vieningo požiūrio nėra.
Šie pareiškimai sulaukė griežtos Jungtinės Karalystės politikų reakcijos. Liberalų demokratų partijos parlamentaras Tom Gordon M. Greeno žodžius pavadino „stulbinančiu prisipažinimu“ ir „moraliniu bailumu“.