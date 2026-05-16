„Eurovizijos“ favoritės praeitis kaitina aistras: pozavo „Playboy“ ir viešai pažemino „Gelbėtojų“ žvaigždę

56-erių Linda Lampenius klasikinio smuiko pasaulyje sukasi nuo vaikystės. Vos aštuonerių ji prisijungė prie Helsinkio jaunųjų styginių orkestro, o paauglystėje jau gastroliavo po Europą, Aziją ir Šiaurės Ameriką.
1999-aisiais išleistas jos albumas „Linda Brava“ tapo perkamiausiu to meto Suomijos klasikinės muzikos albumu.
Vis dėlto garsenybės statusą jai pelnė ne vien muzika. 1998-aisiais Linda papuošė žurnalo „Playboy“ viršelį, o netrukus buvo įtraukta į seksualiausių metų žvaigždžių sąrašą greta Cindy Crawford ir Kate Winslet.
Ji išbandė save ir aktorystėje – pasirodė kultiniame seriale „Gelbėtojai“, kuriame suvaidino europietę smuikininkę Arianą. Tiesa, vėliau Linda prisipažino atsisakiusi vienos scenos su serialo žvaigžde Davidu Hasselhoffu.
„Pasakiau, kad tokioje scenoje nesifilmuosiu, o Hasselhoffas man tiesiog per senas“, – yra sakiusi ji.
90-aisiais Linda taip pat pasirodė britų laidoje „Eurotrash“, kur buvo pristatyta kaip „supermodelis“ ir „karščiausias dalykas iš Suomijos po saunos“.
Apie savo spalvingą praeitį ji ir šiandien kalba su humoru.
„Jei įsprausi save į rėmus ir niekada neleisi sau būti kitokiam, gyvenimas taps nuobodus“, – yra sakiusi smuikininkė.
Per savo karjerą ji koncertavo su garsiais pasaulio vardais – nuo Andrew Lloydo Webberio iki aktoriaus Jeffo Goldblumo. Tarp ryškiausių jos pasirodymų – koncertai legendinėje „Royal Albert Hall“ salėje bei „Playboy Mansion“.
Linda išbandė save ir politikoje – ketverius metus dirbo Helsinkio miesto taryboje.
Dar daugiau dėmesio jai skyrė ir „Eurovizijos“ gerbėjai po žinios, kad Europos transliuotojų sąjunga Suomijos atstovei padarė išimtį ir leido konkurso scenoje gyvai groti smuiku.
Tokia taisyklė konkurse nebuvo taikoma nuo 1998-ųjų, kai „Eurovizijoje“ buvo atsisakyta orkestro.