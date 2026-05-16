ŽmonėsMuzika

„Eurovizijos“ favoritės praeitis kaitina aistras: pozavo „Playboy“ ir viešai pažemino „Gelbėtojų“ žvaigždę

2026 m. gegužės 16 d. 10:34
Lrytas.lt
Nors lažybininkai Suomijos duetą jau dabar mato tarp ryškiausių šių metų „Eurovizijos“ favoritų ir prognozuoja jiems net pirmąją vietą, dėmesį kaitina ne tik daina „Liekinheitin“. Ne mažiau aptarinėjama ir viena grupės narių – pasaulyje puikiai žinoma smuikininkė Linda Lampenius (56 m.), kurios gyvenimo istorijoje netrūksta netikėtų vingių – nuo „Playboy“ viršelio ir vaidmens seriale „Gelbėtojai“ iki klasikinės muzikos scenų bei politikos.
Daugiau nuotraukų (8)
56-erių Linda Lampenius klasikinio smuiko pasaulyje sukasi nuo vaikystės. Vos aštuonerių ji prisijungė prie Helsinkio jaunųjų styginių orkestro, o paauglystėje jau gastroliavo po Europą, Aziją ir Šiaurės Ameriką.
1999-aisiais išleistas jos albumas „Linda Brava“ tapo perkamiausiu to meto Suomijos klasikinės muzikos albumu.
Vis dėlto garsenybės statusą jai pelnė ne vien muzika. 1998-aisiais Linda papuošė žurnalo „Playboy“ viršelį, o netrukus buvo įtraukta į seksualiausių metų žvaigždžių sąrašą greta Cindy Crawford ir Kate Winslet.

Žvilgsnis į „Euroviziją“ iš eksperto pusės – ko nematė žiūrovai ir ką Lietuvai gali keisti antrasis pusfinalis

Ji išbandė save ir aktorystėje – pasirodė kultiniame seriale „Gelbėtojai“, kuriame suvaidino europietę smuikininkę Arianą. Tiesa, vėliau Linda prisipažino atsisakiusi vienos scenos su serialo žvaigžde Davidu Hasselhoffu.
„Pasakiau, kad tokioje scenoje nesifilmuosiu, o Hasselhoffas man tiesiog per senas“, – yra sakiusi ji.
Susiję straipsniai
Lion Ceccah komandos nariai – apie nuovargį ir užsimintą staigmeną: „Jis – nenuspėjamas“

Lion Ceccah komandos nariai – apie nuovargį ir užsimintą staigmeną: „Jis – nenuspėjamas“

Istorinėje vietoje įsikūrusiame „Eurovizijos“ kaimelyje – tikras šurmulys, o susirinkusiųjų lūpose – ir Lietuvos vardas

Istorinėje vietoje įsikūrusiame „Eurovizijos“ kaimelyje – tikras šurmulys, o susirinkusiųjų lūpose – ir Lietuvos vardas

BBC pakeitė nuomonę? Po kritikos kirčių – netikėtas įrašas

BBC pakeitė nuomonę? Po kritikos kirčių – netikėtas įrašas

90-aisiais Linda taip pat pasirodė britų laidoje „Eurotrash“, kur buvo pristatyta kaip „supermodelis“ ir „karščiausias dalykas iš Suomijos po saunos“.
Apie savo spalvingą praeitį ji ir šiandien kalba su humoru.
„Jei įsprausi save į rėmus ir niekada neleisi sau būti kitokiam, gyvenimas taps nuobodus“, – yra sakiusi smuikininkė.
Per savo karjerą ji koncertavo su garsiais pasaulio vardais – nuo Andrew Lloydo Webberio iki aktoriaus Jeffo Goldblumo. Tarp ryškiausių jos pasirodymų – koncertai legendinėje „Royal Albert Hall“ salėje bei „Playboy Mansion“.
Linda išbandė save ir politikoje – ketverius metus dirbo Helsinkio miesto taryboje.
Dar daugiau dėmesio jai skyrė ir „Eurovizijos“ gerbėjai po žinios, kad Europos transliuotojų sąjunga Suomijos atstovei padarė išimtį ir leido konkurso scenoje gyvai groti smuiku.
Tokia taisyklė konkurse nebuvo taikoma nuo 1998-ųjų, kai „Eurovizijoje“ buvo atsisakyta orkestro.
SuomijaPlayboyEurovizija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.