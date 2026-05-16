„Operos fantomas“ jau Lietuvoje: atvežė 230 kostiumų ir per 1 tūkst. aksesuarų

Vienas įspūdingiausių visų laikų scenos pastatymų, A. L. Webberio miuziklas „Operos fantomas“, šiemet švenčia 40-ies metų sukaktį ir Lietuvos publikai bus pristatytas jau kitą savaitę. Gegužės 19–24 dienomis „Arena Vilnius“ (buvusios „Twinsbet“ arenos) erdvėje bus surengti net aštuoni pasirodymai iš eilės. Miuziklas jau sulaukė išskirtinio dėmesio: du šie pasirodymai jau sulaukė išskirtinio dėmesio – parduota 98 proc. bilietų, į likusius keturis išpirkta daugiau nei pusė, o dar du šou dėl milžiniško susidomėjimo paskelbti papildomai. Bilietus galima įsigyti „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt.
Prie „Operos fantomo“ gastrolių įgyvendinimo dirba gausi 130 specialistų komanda, kurią sudaro talentingi aktoriai, technikai bei orkestras. Įspūdingą renginio dydį įrodo ir tai, kad užkulisiuose vienu metu darbuosis 14 kostiumų asistentų, užtikrinsiančių žaibišką trupės persirengimą, o per visą spektaklį žiūrovai išvys net 22 dinamiškus scenos pasikeitimus. Didžiulė arenos erdvė kiekvienam šou virs autentišku, prabanga spindinčiu teatru. Čia kuriama jauki kamerinė aplinka leis kiekvienam svečiui pasijusti tikros Paryžiaus operos dalimi.
Tarptautinį pripažinimą pelnęs šedevras skambės anglų kalba, o kad žiūrovai nepraleistų nė menkiausios detalės, arenos ekranuose bus rodomi lietuviški subtitrai. Tai bus išskirtinė proga mūsų šalyje išvysti aukščiausio lygio Brodvėjaus bei Londono „West End“ teatrų standartus atitinkantį šou. Publiką stebins ne tik geniali muzika, bet ir prabangus scenos apipavidalinimas, modernūs šviesų sprendimai bei specialūs pirotechnikos efektai.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
Atpažįstamiausiu „Operos fantomo“ akcentu išlieka legendinis sietynas. Šis trijų metrų pločio milžinas sveria daugiau nei toną, o jo išskirtinį švytėjimą kuria net 6 000 krištolo karoliukų. Užkulisiuose bus sumontuota speciali 3,5 tonos galios kėlimo sistema, valdysianti kvapą gniaužiantį sietyno kritimą, kuris yra viena laukiamiausių ir dramatiškiausių miuziklo kulminacijų.
Ketvirtąjį dešimtmetį scenoje skaičiuojantis Andrew Lloydo Webberio legendinis miuziklas jau sužavėjo daugiau nei 160 milijonų žiūrovų 195 pasaulio miestuose bei pelnė net 70 prestižinių teatro įvertinimų. Kūrinys gimė remiantis klasikiniu Gastono Leroux 1910 metų romanu. Istorijos centre – po Paryžiaus operos teatru besislepiantis paslaptingas kaukėtas genijus. Jo aistringas jausmas jaunajai Kristinai Dajė virsta lemtinga jėga, verčiančia Fantomą griebtis pačių drastiškiausių priemonių dėl merginos širdies.
Susiję straipsniai
Autentišką Brodvėjaus ir „West End“ miuziklą „Operos fantomas“ pristato muzikos agentūros „M.P.3“ bei „Baltic Music Group“, bendradarbiaudamos su pagrindiniais prodiuseriais „Broadway Entertainment Group“, „LW Entertainment“ ir paties Andrew Lloydo Webberio kompanija „The Really Useful Theatre Company Limited“. Dėl šios unikalios partnerystės miuziklo didybę ką tik išvydo Estijos žiūrovai, netrukus jį išvys Lietuvos publika, o vėliau įspūdingas pastatymas persikels į Lenkiją.