Lrytas apsilankė šurmulio pilname „Eurovizijos“ kaimelyje: štai kiek gali atsieiti noras užkąsti

Vienoje garsiausių miesto aikščių „Rathausplatz“ visą savaitę vyksta renginiai, susiję su „Eurovizija“.
Čia atėję gerbėjai gali ne tik pasiklausyti muzikos, bet ir pabendrauti, padainuoti karaoke, išbandyti skanų maistą.
Naujienų portalo Lrytas žurnalistės pasidomėjo, kokių skanėstų galima nusipirkti šiame „Euroviziniame kaimelyje“ bei kiek jie kainuoja.
„Eurovizijos" gerbėjai vertina Lion Ceccah pasirodymą: prognozuoja vietą dešimtuke
Pirmiausiai akys krypsta į kioskelius, pavadinimu „Demel“. Juose pardavinėjami tradiciniai Vienos blyneliai, dar vadinami imperatoriškais, kurie sulaukia nemažo susidomėjimo.
Prio kioskelio nuolat driekiasi pirkėjų eilė, o priėjus arčiau juntamas saldus ir net nostalgiškas blynų kvapas.
Blyneliai pardavinėjami dėžutėse, o patys blyneliai gardinami slyvomis.
Tiesa, kaina kai kuriems gali pasirodyti ganėtinai aukšta – norintiems išbandyti šį unikalų desertą, teks pakloti 12,9 eur.
Taip pat paėjus toliau galima matyti mėsainių kioskelį, kuriame pasirinkimų netrūksta ir vegetarams, veganams.
Galima matyti, kad, pavyzdžiui, mėsainis su jautiena ir bulvytėmis kainuoja apie 12 eurų. Norintiems kitų pasirinkimų, gali tekti pakloti ir daugiau.
Visai šalia stovi ir dar vienas kioskelis, kuriame galima nusipirkti picos ir makaronų.
Prie meniu nurodyta, kad makaronų kainos prasideda nuo maždaug 12 eurų, o picų – nuo 10 eur.
Taip pat yra nemažai erdvių, kur galima nusipirkti gėrimų. Iš tiesų, pasirinkimo yra visiems – tiek norintiems išgerti alkoholio, tiek norintiems pasivaišinti kava ar atsigaivinti burbuline arbata.
Gėrimų kainos gana panašios į tas, kurias matome Lietuvoje. Tiesa, kavos kaina yra pastebimai aukštesnė. Jeigu Lietuvoje galima nusipirkti kavos už 4 eurus, panašus pasirinkimas čia gali kainuoti ir apie 6–7 eurus.
Visgi verta paminėti, kad kainos bet kokiuose renginiuose gali būti šiek tiek pakeltos. Kad ir kaip būtų, kainos „Eurovizijos“ kaimelyje atrodo gana padorios – panašu, kad kiekvienas čia atranda sau priimtiną kainos ir kokybės santykį.