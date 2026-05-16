BBC pakeitė nuomonę? Po kritikos kirčių – netikėtas įrašas

Vis dėlto dar prieš pirmąjį pusfinalį nuomonių apie mūsų šalies atstovą netrūko – tarp pagyrų skambėjo ir kandžios replikos, o viena jų nuaidėjo net iš britų nacionalinio transliuotojo BBC.
Tačiau, panašu, kad situacija pasitaisė. Dainai „Sólo Quiero Más“ prasibrovus į finalą, BBC tonas tapo gerokai šiltesnis. Socialiniame tinkle „Facebook“ transliuotojas pasidalijo Lion Ceccah pasirodymo akimirka ir negailėjo komplimentų.
„Lietuvos atstovo Lion Ceccah sceninis menas mus visiškai užhipnotizavo. „Sólo Quiero Más“ – mes tiesiog norime dar“, – rašė BBC.
„Euroviziją“ iš arti stebintys gerbėjai atsakė, ką mano apie Lion Ceccah ir kiek paklojo už bilietus
Šis įrašas akimirksniu sulaukė gausybės reakcijų, o komentaruose užvirė tikra diskusijų audra – vieni negailėjo pagyrų Lietuvos atstovui, kiti nevengė ir kandžių pastebėjimų.
„Man labai patinka, nors kai kurių natų jis ir nepataikė“, – pastebėjo vienas internautas.
„Pats geriausias!“, – rašė kitas.
„Muzika yra menas, o šis vyras – vienas geriausių to pavyzdžių“, – pridėjo trečias.
„Sveikinimai! Kinematografiška, originalu, įspūdinga! Tegyvuoja Lietuva“, – buvo rašoma komentaruose.
„Nuostabus pasirodymas“, – komplimentų negailėjo socialinių tinklų vartotojai.
Dalis žiūrovų tikino, kad Lion Ceccah pasirodymas – vienas labiausiai išsiskyrusių pirmojo pusfinalio numerių, o kai kurie net prognozavo Lietuvai itin palankius žiūrovų balsus finale.
Vis dėlto atsirado ir dvejojančių.
„Na, tai buvo tikrai kitaip. Vis dar negaliu apsispręsti, ar man patinka“, – svarstė vienas komentatorius.
Kur kas švelnesnių vertinimų mūsų šalies atstovas sulaukė ir pirmojo pusfinalio dalyvių apžvalgose.
„Lion Ceccah dainoje „Sólo Quiero Más“ sukūrė įspūdingą sceninį įvaizdį. Dainos pavadinimas verčiamas kaip „Aš tiesiog noriu daugiau“, o kūrinio žodžiai atspindi jo troškimą išsilaisvinti iš socialinių tinklų ir dirbtinio intelekto kuriamo paviršutiniškumo bei norą užmegzti tikrus žmogiškus ryšius“, – teigė muzikos apžvalgininkas.
Primename, kad Lietuvos atstovas Lion Ceccah šiandien didžiajame „Eurovizijos“ dainų konkurso finale pasirodys 19 numeriu.
